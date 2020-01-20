Прогресс. В Поморье за сутки выздоровевших от COVID в два раза больше заболевших

Поданным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Архангельской области выздоровели от перенесенного коронавируса 227 человек против 116 заболевших.
Всего за время пандемии соотношение 2915 против 5790.
Среди новых инфицированных:
45 архангелогородцев;
40 северодвинцев, из них 19 – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
7 новодвинцев;
6 новых случаев зафиксировано в Котласском районе;
4 – в Каргопольском;
по 3 – в Холмогорском, Няндомском и Верхнетоемском районах;
по 2 – в Коношском и Устьянском районах;
1 – в Приморском.