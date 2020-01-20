«Гнем гвозди, поем горлом». Как развлекаются заключенные архангельских исправительных колоний

В УФСИН России по Архангельской области завершился первый этап Всероссийского конкурса удивительных возможностей среди отбывающих наказание.
Видеоролики талантливых осужденных рассматривала конкурсная комиссия. Участники пробовали поразить жюри умением играть сразу на нескольких музыкальных инструментах, выполнением сложных физических упражнений, пародиями на известных людей и другими необычными способностями. По итогам были выбраны четверо осужденных, видео которых будут направлены во ФСИН России для участия во всероссийском этапе.
Отбывающий наказание в исправительной колонии №29 (п. Река Емца, Плесецкий район) Игорь Ш. играет в шахматы с закрытыми глазами. Не видя доску, он принимает решения о ходах, анализирует происходящее и одерживает победу над соперником. Осужденный Павел Е. из исправительной колонии №21 ОУХД (п. Икса, Плесецкий район) с легкостью гнет гвозди руками без каких-либо специальных приспособлений.
В исправительной колонии №4 (г. Котлас) отбывает наказание 63-летний Валерий Т. Он уделяет большое внимание здоровью и ежедневно выполняет комплекс упражнений. В своем возрасте он может посоревноваться с молодыми – подъем на перекладине изгибом он выполняет с легкостью без отдыха большое количество раз. Еще один победитель регионального этапа осужденный Руслан О. из исправительной колонии №16 (г. Онега) родом из Тувы, и он попробует покорить московское жюри владением одним из стилей хоомея - горловым пением.