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Игорь Скубенко поздравил выпускников Северодвинска с окончанием непростого учебного года

В поздравлении главы Северодвинска говорится:

«Дорогие выпускники, уважаемые педагоги, родители!

От имени администрации Северодвинска, от всех горожан и от меня лично примите самые тёплые поздравления с важным событием для каждого из вас - Днём последнего звонка!

Дорогие ребята, вы выросли, возмужали, приобрели бесценные знания, с помощью педагогов и родителей определились, кем хотите стать. Вы готовы продолжить учёбу в институтах, университетах и академиях. Вы - молодцы!

Этот учебный год, к сожалению, выдался непростым. Пандемия внесла свои коррективы в каждую семью. Пришлось всем приспосабливаться к новым условиям - ученикам, учителям, родителям. А для вас, выпускников, он стал сложным вдвойне - впереди важные государственные экзамены, а привычный уклад подготовки к ним пришлось менять на дистанционный.

Но я верю, что к экзаменам вы подошли со всей ответственностью, что вы достойно справитесь с этим испытанием. Не волнуйтесь, спокойно завершайте подготовку, соберитесь с силами, разложите знания по полочкам и получите желаемый результат!

Дорогие выпускники! Пусть этот день станет для вас добрым напутствием во взрослую жизнь. От всей души желаю всем вам счастья, удачи, крепкого здоровья, любви. Никогда не останавливаться на достигнутом. Помните, родной город, наш северный край всегда будет гордиться вами. В добрый путь!».

05 июнь 11:29 | : Будни

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