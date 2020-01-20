Илья Варламов извиняется перед Архангельском через Кенозерье

В «Клубе Усть-Поченской запани», который жители посёлка Усть-Поча мечтают восстановить уже семь лет, в этом году наконец завершится внутренний ремонт. К концу лета в здание переедет библиотека и культурный центр.
При поддержке фонда «Внимание» отремонтируют танцевальный зал, гримёрную, кабинет завклуба, фойе и тамбур. Уже проведены необходимые замеры, закуплены строительные и отделочные материалы.
«Мы обновим краску на потолке, переложим пол, поменяем окна и двери. В тех помещениях, где осталась советская отделка стен, мы используем её повторно для сохранения аутентичного интерьера. В других мы подберём стилистически подходящую отделку. На пол будут уложены шпунтованные доски: такие же, какие использовались при постройке клуба», — рассказала Любовь Сафонова, активист местного ТОСа и идейный вдохновитель проекта.
«Клуб Усть-Поченской запани» построен в 1969 году. Созданное по типовому проекту здание было покрашено яркими красками и нарядно украшено местными мастерами резьбы по дереву, благодаря чему приобрело уникальный облик. Здесь устраивали концерты, танцевали, играли в настольные игры и даже в бильярд. В 1990-х годах клуб закрылся, и почти 15 лет здание не эксплуатировалось. За это время частично прогнил фундамент, рассохлись или сгнили оконные рамы и двери, были выбиты стёкла, провалилась крыша, котельную демонтировали.
В 2013 году инициативные жители посёлка начали ремонт на собственные средства, но здание находилось в аварийном состоянии, и мало кто верил, что получится его восстановить. В прошлом году к проекту активно подключился Кенозерский национальный парк, на территории которого находится Усть-Поча. Сейчас полностью отремонтирована система отопления, проведено укрепление стен и фундаментов, внутренняя отделка концертного зала, выполнен ряд других важных работ, и все это — силами местных жителей.
«Ещё пару лет назад, кроме нескольких человек, никто и не надеялся, что получится провести такой серьёзный ремонт, причём без вложения бюджетных средств. Только благодаря целеустремлённости усть-почан, поддержке Кенозерского национального парка и наших партнёров, краудфандингу и нескольким выигранным грантам мечта о восстановлении клуба сейчас воплощается в жизнь. Для нас было приятной неожиданностью, что фонд “Внимание” Ильи Варламова заинтересовался нашим проектом. Мы долго вели переговоры, потому что специалисты фонда очень тщательно и с большим профессионализмом подходят к рассмотрению каждой заявки. На днях мы подписали соглашение и получили первый денежный перевод, — рассказала начальник службы развития Кенозерского национального парка Александра Яковлева. — Этот проект, названный директором Парка Еленой Шатковской “В стиле советский модерн”, — хороший пример, как то, что вчера казалось невозможным, сегодня становится реальностью благодаря неравнодушию и активности людей».
P.S. Наблюдатели от редакции полагают, что известный в определенных кругах фотограф и блогер Илья Варламов устыдился своих прошлых наездов на Архангельск (например, включил район Сульфат в личный список самых страшных мест на Земле), и теперь замаливает грехи через внимание к проблемам поморской глубинки.