Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Илья Варламов извиняется перед Архангельском через Кенозерье

В «Клубе Усть-Поченской запани», который жители посёлка Усть-Поча мечтают восстановить уже семь лет, в этом году наконец завершится внутренний ремонт. К концу лета в здание переедет библиотека и культурный центр.

При поддержке фонда «Внимание» отремонтируют танцевальный зал, гримёрную, кабинет завклуба, фойе и тамбур. Уже проведены необходимые замеры, закуплены строительные и отделочные материалы.

«Мы обновим краску на потолке, переложим пол, поменяем окна и двери. В тех помещениях, где осталась советская отделка стен, мы используем её повторно для сохранения аутентичного интерьера. В других мы подберём стилистически подходящую отделку. На пол будут уложены шпунтованные доски: такие же, какие использовались при постройке клуба», — рассказала Любовь Сафонова, активист местного ТОСа и идейный вдохновитель проекта.

«Клуб Усть-Поченской запани» построен в 1969 году. Созданное по типовому проекту здание было покрашено яркими красками и нарядно украшено местными мастерами резьбы по дереву, благодаря чему приобрело уникальный облик. Здесь устраивали концерты, танцевали, играли в настольные игры и даже в бильярд. В 1990-х годах клуб закрылся, и почти 15 лет здание не эксплуатировалось. За это время частично прогнил фундамент, рассохлись или сгнили оконные рамы и двери, были выбиты стёкла, провалилась крыша, котельную демонтировали.

В 2013 году инициативные жители посёлка начали ремонт на собственные средства, но здание находилось в аварийном состоянии, и мало кто верил, что получится его восстановить. В прошлом году к проекту активно подключился Кенозерский национальный парк, на территории которого находится Усть-Поча. Сейчас полностью отремонтирована система отопления, проведено укрепление стен и фундаментов, внутренняя отделка концертного зала, выполнен ряд других важных работ, и все это — силами местных жителей.

«Ещё пару лет назад, кроме нескольких человек, никто и не надеялся, что   получится провести такой серьёзный ремонт, причём без вложения бюджетных средств. Только благодаря целеустремлённости усть-почан, поддержке Кенозерского национального парка и наших партнёров, краудфандингу и нескольким выигранным грантам мечта о восстановлении клуба сейчас воплощается в жизнь. Для нас было приятной неожиданностью, что фонд “Внимание” Ильи Варламова заинтересовался нашим проектом. Мы долго вели переговоры, потому что специалисты фонда очень тщательно и с большим профессионализмом подходят к рассмотрению каждой заявки. На днях мы подписали соглашение и получили первый денежный перевод, — рассказала начальник службы развития Кенозерского национального парка Александра Яковлева. — Этот проект, названный директором Парка Еленой Шатковской “В стиле советский модерн”, — хороший пример, как то, что вчера казалось невозможным, сегодня становится реальностью благодаря неравнодушию и активности людей».

P.S. Наблюдатели от редакции полагают, что известный в определенных кругах фотограф и блогер Илья Варламов устыдился своих прошлых наездов на Архангельск (например, включил район Сульфат в личный список самых страшных мест на Земле), и теперь замаливает грехи через внимание к проблемам поморской глубинки.

 
  

02 июнь 16:51 | : Будни

Главные новости


Консолидация власти, или Как преодолеть управленческий кризис в Архангельской области
Андрей Турчак: «Верьте мне, объединения Архангельской области с Ненецким округом не будет!»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2020 (22)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20