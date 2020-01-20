Еще один профессиональный очаг коронавируса в Архангельске – здание областного суда

Как призналась пресс-служба Архангельского областного суда, у девяти сотрудников региональной Фемиды тест на COVID-19 дал положительный результат.
Причем четверо из них непосредственно судьи.
Сотрудники с подтверждённым диагнозом, а также те, кто с ними контактировал, отправлены на самоизоляцию. О помещенных в лечебные учреждения города информации нет (заболевание проходит бессимптомно?). В настоящее время продолжается тестирование работников, здание суда продезинфицировано.
Впрочем, само учреждение на карантин не закрывается. Режим ее работы таков – со 2 по 15 июня 2020 года здесь рассматривают только дела безотлагательного характера. Кроме того, проходят заседания в порядке упрощённого производства, дела без участия сторон либо с использованием систем конференц-связи. Личный приём граждан в суде не ведётся.
Впрочем, еще раньше в соцсетях появилась информация, что проход в здание облсуда почему-то ограничен. Теперь понятно…