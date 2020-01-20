Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Еще один профессиональный очаг коронавируса в Архангельске – здание областного суда

Как призналась пресс-служба Архангельского областного суда, у девяти сотрудников региональной Фемиды тест на COVID-19 дал положительный результат.

Причем четверо из них непосредственно судьи.

Сотрудники с подтверждённым диагнозом, а также те, кто с ними контактировал, отправлены на самоизоляцию. О помещенных в лечебные учреждения города информации нет (заболевание проходит бессимптомно?). В настоящее время продолжается тестирование работников, здание суда продезинфицировано.

Впрочем, само учреждение на карантин не закрывается. Режим ее работы таков – со 2 по 15 июня 2020 года здесь рассматривают только дела безотлагательного характера. Кроме того, проходят заседания в порядке упрощённого производства, дела без участия сторон либо с использованием систем конференц-связи. Личный приём граждан в суде не ведётся.

Впрочем, еще раньше в соцсетях появилась информация, что проход в здание облсуда почему-то ограничен. Теперь понятно…

02 июнь 15:10 | : Будни

Главные новости


Консолидация власти, или Как преодолеть управленческий кризис в Архангельской области
Андрей Турчак: «Верьте мне, объединения Архангельской области с Ненецким округом не будет!»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2020 (22)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20