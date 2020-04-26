Интерфакс: В Северодвинске скончался сотрудник «Звездочки» с диагнозом COVID-19

Об этом федеральное информагентство сообщило со ссылкой на руководителя межрегионального управления №58 ФМБА России Алексея Некрасова.
По их данным, в настоящий момент под медицинским наблюдением и на лечении по коронавирусу находятся 34 сотрудника "Звездочки". Всего же с начала эпидемии на предприятии выявили 37 случаев инфекции.
Однако главный очаг заболевания вирусом ковид в городе корабелов находится на «Севмаше». Так, за весь период положительный результат теста на коронавирус получен у 299 работников этого оборонного предприятия. Сейчас под наблюдением и на лечении находятся 297 сотрудников.
Всего же за последние два дня на градообразующих предприятиях Северодвинска было выявлено 223 случая коронавируса.