«Еще много работы». Четвертый губернатор на строительстве Михаило-Архангельского собора

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий с рабочим визитом посетили Михаило-Архангельский кафедральный собор, строящийся в столице Поморья.
Главный архитектор храма Дмитрий Яскорский рассказал руководителям о работах, которые сейчас выполняются, и об истории строительства.
«Александр Витальевич высоко оценил качество выполняемых работ и проектных решений, — подчеркнул Дмитрий Яскорский. — Также врио губернатора отметил большой объем предстоящих отделочных работ в верхнем храме собора и ряде интерьеров первого этажа».
Митрополит Корнилий поблагодарил Александра Цыбульского за внимание к возведению главного храма области и вручил ему икону Архангела Михаила.
По словам Дмитрия Яскорского, генеральный подрядчик готовится к завершению благоустройства прилегающей территории. «В июне должно закончиться мощение тротуара, а к июлю — укладка асфальта вокруг стилобата», — рассказал архитектор.
Напомним, что подготовка к строительству Михаило-Архангельского кафедрального собора началась в 2005 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II. 21 ноября 2008 года епископ Архангельский и Холмогорский Тихон освятил закладной камень в основание строительства собора. С февраля 2011 года началось активное возведение стен. Тогда же по благословению владыки Даниила в проект внесли корректировки. Согласно окончательному варианту новый храм должен вмещать до трех тысяч человек.
Строительство Михаило-Архангельского кафедрального собора ведется всем миром — на пожертвования предприятий, организаций и жителей региона.
(по материалам Архангельской епархии)