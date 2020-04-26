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В июне в Архангельске не пьют два дня

Организациям и индивидуальным предприятиям необходимо соблюдать введенные дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции 1 июня — в Международный день защиты детей и 27 июня — в День молодежи.

В эти дни будет ограничена продажа алкогольной продукции, в том числе пива с 8 до 10 часов и с 13 до 23 часов.

В остальные дни реализация алкогольной продукции будет осуществляться в обычном режиме.

Напомним, ранее в областной столице в первый летний месяц было гораздо больше трезвых дней, что связано со школьными экзаменами, выпускными вечерами и пр. Но коронавирус внес свои коррективы…

 

22 май 13:34 | : Будни

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