В июне в Архангельске не пьют два дня

Организациям и индивидуальным предприятиям необходимо соблюдать введенные дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции 1 июня — в Международный день защиты детей и 27 июня — в День молодежи.
В эти дни будет ограничена продажа алкогольной продукции, в том числе пива с 8 до 10 часов и с 13 до 23 часов.
В остальные дни реализация алкогольной продукции будет осуществляться в обычном режиме.
Напомним, ранее в областной столице в первый летний месяц было гораздо больше трезвых дней, что связано со школьными экзаменами, выпускными вечерами и пр. Но коронавирус внес свои коррективы…