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Памяти героев: в Архангельске активисты ОНФ сажали деревья под "Смуглянку"

Активисты Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Памяти героев» посадили на территории Архангельской средней школы соловецких юнг 15 саженцев кленовых деревьев. Саженцы доставил из средней полосы России сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Альбицкий. К посадке деревьев подключились ученики школы и представители администрации города.

«Мы решили посадить именно клены, эти деревья были упомянуты в знаменитой песне «Смугля́нка», написанной в 1940 году на слова Якова Шведова и музыку Анатолия Новикова. Песня звучала в знаменитом военном кинофильме 1973 г. «В бой идут одни старики». С этой песней на устах советские военные летчики громили врага. Молодое поколение, школьники должны знать об этом интересном факте», – прокомментировал Сергей Альбицкий.

После посадки деревьев все участники акции под руководством члена регионального штаба ОНФ, заслуженной артистки РФ Аллы Сумароковой исполнили песню «Смуглянка».

«Мне приятно участвовать в год 75-летия Победы в таком важном мероприятии. Уверена, что деревья приживутся в нашем суровом климате, а школьники будут ухаживать за ними и помнить, как хорошо жить под мирным небом», – сказала Сумарокова.

Руководство школы заверило общественников, что установит контроль за сохранностью посадок. К сожалению, в областном центре нередки случаи кражи дорогих саженцев.

 

22 май 11:45 | : Будни

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