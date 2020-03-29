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23 заболевших и одна смерть. Ситуация с коронавирусом в Архангельской области на 19 мая 2020 г.

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки вирус COVID-19 выявлен у 23 жителей области.

«География распространения:

- 2 пациента АОКБ;

- 7 северодвинцев;

- 6 архангелогородцев;

- 6 жителей Коношского р-на;

- 1 новодвинец;

- 1 житель Приморского р-на.

Итак, на 19 мая общее число заболевших составило 815 человек, из них 321 человек выздоровели и выписаны из больниц. 15 человек находятся в реанимации, где 8 подключены к аппаратам ИВЛ.

И самая грустная новость дня - врачам не удалось спасти 74-летнего пациента Архангельской областной клинической больницы, который был госпитализирован с пневмонией. Причина смерти будет установлена по результатам патологоанатомического исследования.

19 май 12:44 | : Будни

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