23 заболевших и одна смерть. Ситуация с коронавирусом в Архангельской области на 19 мая 2020 г.

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки вирус COVID-19 выявлен у 23 жителей области.
«География распространения:
- 2 пациента АОКБ;
- 7 северодвинцев;
- 6 архангелогородцев;
- 6 жителей Коношского р-на;
- 1 новодвинец;
- 1 житель Приморского р-на.
Итак, на 19 мая общее число заболевших составило 815 человек, из них 321 человек выздоровели и выписаны из больниц. 15 человек находятся в реанимации, где 8 подключены к аппаратам ИВЛ.
И самая грустная новость дня - врачам не удалось спасти 74-летнего пациента Архангельской областной клинической больницы, который был госпитализирован с пневмонией. Причина смерти будет установлена по результатам патологоанатомического исследования.