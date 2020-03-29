От дивана к холодильнику: россиянки прибавляют в весе в период самоизоляции

17% россиян отмечают, что прибавили в весе во время самоизоляции. Среди удаленных работников поправился практически каждый четвертый. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у россиян, как изменился их вес во время карантина. В опросе приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Гиподинамия, холодильник, диван — россияне считают лишние килограммы, приобретенные за 1,5 месяца в режиме самоизоляции. Каждый десятый поправился менее чем на 5 кг, 6% — от 5 до 10 кг, каждый сотый — более чем на 10 кг. 13% респондентов, напротив, похудели: 8% менее чем на 5 кг, 4% скинули от 5 до 10 кг, каждый сотый потерял более 10 кг. Каждый второй (51%) сумел удержать свой привычный вес.
Меньше всего тех, кто поправился во время карантина, — среди молодежи до 24 лет (11%). Женщины жалуются на прибавку в весе чаще мужчин: 21% против 15% соответственно. Больше всего же тех, кто поправился во время самоизоляции, — среди россиян, работающих удаленно (24%).
Россияне, продолжающие ходить на работу в период карантина, чаще всех отмечают, что их вес не изменился (59%).