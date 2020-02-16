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За сутки в Архангельской области 24 новых случая заражения, трое подключены к ИВЛ

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с пандемией вируса COVID-19, за прошедшие сутки в Поморье зафиксированы 24 случая заражения. Общее число заболевших достигло 329.

Их «география»:

- 13 в Архангельске ((семь - из круга контактов с ранее заболевшими, шесть - пациенты, поступившие с диагнозами «пневмония» и «ОРВИ»);

- 3 в Коряжме;

- по 2 в Коноше и Котласе;

- по 1 в Северодвинске, Каргополе, Котласском и Приморском р-нах.

Также сообщается, что трое заболевших находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По количеству выздоровевших новых данных нет.

P.S.По самым последним данным, общее число выздоровевших от коронавируса в регионе составило 112 человек.

 

 

 

 

 

05 май 12:08 | : Будни

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