За сутки в Архангельской области 24 новых случая заражения, трое подключены к ИВЛ

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с пандемией вируса COVID-19, за прошедшие сутки в Поморье зафиксированы 24 случая заражения. Общее число заболевших достигло 329.
Их «география»:
- 13 в Архангельске ((семь - из круга контактов с ранее заболевшими, шесть - пациенты, поступившие с диагнозами «пневмония» и «ОРВИ»);
- 3 в Коряжме;
- по 2 в Коноше и Котласе;
- по 1 в Северодвинске, Каргополе, Котласском и Приморском р-нах.
Также сообщается, что трое заболевших находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
По количеству выздоровевших новых данных нет.
P.S.По самым последним данным, общее число выздоровевших от коронавируса в регионе составило 112 человек.