Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Иегумен Феодосий: "Жизнь в монастыре - великая радость"

О смысле монашеской жизни, духовно-просветительской и хозяйственной деятельности Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря мы беседуем с его наместником, благочинным приходов Архангельска игуменом Феодосием (Нестеровым).

– Отец Феодосий, расскажите о начале вашего монашеского пути. Что вас привело на этот путь?

– Все каким-то образом устраивалось с самого раннего детства. Но если бы в юности кто-то сказал мне, что я буду священнослужителем, монахом – это вызвало бы у меня крайнее удивление и недоумение. Я никоим образом не думал и не мечтал об этом. Детство и отрочество были временем поиска, я не был удовлетворен ничем. Занимался всем понемногу и ничем с практической точки в будущем не применимым. Учился в хорошей московской школе, учеба давалась мне относительно легко. Ко времени, когда мне и моим сверстникам надо было готовиться к вступительным экзаменам в университет, я не знал, чем буду заниматься в будущем, не определился с профессией. Нельзя сказать, что это время было внутренне радостным. Напротив, это были годы сомнений, внутренних терзаний, мучительных и безответных состояний.

После школы сознательно ждал призыва в советскую армию. Здоровьем я не отличался, мог получить отсрочку, и при желании освобождение от службы. Но в 80-е годы уклоняться от призыва, даже под благовидным предлогом, было не принято, считалось позором. Кроме того, мои убеждения и внутренняя интуиция подсказывали, что пройти службу мне нужно самому. Как и для многих молодых людей, служба была временем душевных и физических испытаний, школой преодоления трудностей. В армии я стал осознанно обращаться к Богу, задумываться о непреходящем. Это было честное, искреннее ощущение бытия Божьего, Его участия в моей жизни. Еще не было осознанной молитвы – я как-то обращался, а Господь как-то отвечал. Армия осталась для меня очень важным периодом жизни.

Отслужив, как положено, два года, я выбрал путь своих родителей. В семье у нас все инженеры – мама и отец, дедушка и прадедушка. При этом я совершенно не был расположен к техническим занятиям, в детстве у меня в большей степени проявлялись художественные наклонности и эстетическое познание мира. Пропадал часами в Третьяковской галерее и Пушкинском музее, ходил на все выставки, занимался в одной из московских художественных школ. В то же время я понимал, что искусство не станет моим выбором. Я смиренно поступил в МГТУ им. Баумана, который когда-то закончили и мои родители. Точные науки давались с трудом. Уровень подготовки и требования были высокими. Об учебе в техническом университете остались самые теплые и возвышенные воспоминания. Я там встретил множество замечательных ученых, преподавателей, производственников, настоящих патриотов, мастеров своего дела и высоконравственных людей, неравнодушных к судьбам своего Отечества.

Таким я встретил 1988 год. Тысячелетие Крещения Руси буквально ворвалось в советскую эпоху. Полным ходом шли перестроечные процессы, демократизация общества. На книжных прилавках появились прежде запрещенные издания. Были сильные впечатления, вызванные событиями в религиозной жизни страны. Открыли Свято-Данилов монастырь в Москве. Сотни и тысячи людей получили возможность соприкоснуться с жизнью Церкви, повсеместно возрождались православные традиции. Появилась необъяснимая жажда на духовную литературу. В те годы своих издательств в стране было мало, православную литературу завозили из Джорданвилля (Свято-Троицкий монастырь в штате Нью-Йорк, США). Я, как и многие, вставшие на путь знакомства с азами духовной жизни, с жадностью скупал книги. Что-то читал, что-то откладывал на потом.

В это время у меня появился первый Катехизис. Я подробнейшим образом переписывал его, до конца не понимая, зачем я это делаю. Опыта исповеди и причастия не было. Хотя я уже знал, что эти Таинства есть у православных христиан. Трудно было перейти рубеж между знанием и пониманием того, что это необходимо, и непосредственным участием в таинственной жизни Церкви.

Первый опыт исповеди был потрясающим и глубоким. Полученным открытием я увлеченно делился со своими друзьями. В целом же это было время тихой религиозности. Не обошла стороной и свойственная той эпохе духовная всеядность. Я изредка, из любопытства, посещал протестантские собрания, кружки, практикующие восточный оккультизм. В то же время было неистребимое чувство, что полнота истины и откровения открыта исключительно в Православии.

Шли годы, подходила к концу университетская учеба. Но меня не покидала мысль, что инженерная стезя – это не то, что я должен осуществить в своей жизни. В личной молитве я обращался к Богу с просьбой открыть мой собственный путь. Что делать дальше, Господи? Скоро получу диплом, куда мне двигаться дальше? Долго, настойчиво просил. Так продолжалось два года. В это время целая цепочка чудесных событий убедила меня, что необходимо идти по духовному пути. Божий промысел был открыт со всей властью. В те годы лаврские духовники благословляли молодых людей идти в возрождающиеся монастыри. Внутренне я уже подходил к этому, но было убеждение, что этот шаг необходимо делать не самочинно, а по послушанию. Так и случилось, духовник Лавры дал благословение ехать в Тотьму. Там на реке Песья-Деньга потихоньку шло восстановление древнего Спасо-Суморина монастыря, основанного в середине XVI века преподобным Феодосием Тотемским.

– Шли суровые 90-е годы. Вы, москвич, получивший хорошее образование, покинули столицу и уехали в далекую провинцию. Как отнеслись к этому шагу родители, друзья? Как встретил вас Север?

– Для родителей было непросто принять мое решение, такое неожиданное для всех. Но Господь в этот момент моей жизни словно дал мне дар убедительности. Я был искренен, честен и настойчив, хотя от природы не могу назвать себя смелым человеком. Со временем близкие поняли и приняли этот мой выбор. Однако педагоги, профессора университета стали дружно меня спасать. Еще бы, молодой человек «попал в какую-то секту», уехал в глухомань, стал бомжом. С их точки зрения полностью утратил социализацию. Однако я следовал своему пути…

Встретили нас в Тотьме радушно. Первые дни мне казалось, что я словно попал в студию «Мосфильма»! Первый раз в жизни увидел рубленый дом. Батюшка вышел, с бородой до пояса, в рясе. На второй день я с недоумением поднял с земли какой-то странный для меня предмет. Батюшка захохотал: «Москвич приехал. Бензопилы не видал!» Тотьма со своими белокаменными храмами, местный говор и дружелюбие людей произвели на меня неизгладимое впечатление.

Конечно, нас, как и всех приезжих, местные «криминальные» братья проверили на прочность. Убедившись в твердости наших намерений, они дали свое «разрешение» остаться, стали считать нас «своими». Кризис 90-х прошел для нас незаметно. Мы трудились каждый день. На столе всегда были свежие овощи и рыба. В Вологде, в духовном училище, я закончил двухлетние курсы. Это был первый опыт систематического знакомства со Священным Писанием, догматикой, церковно-славянской грамматикой, богослужением. Потом были незабываемые годы заочной учебы в семинарии и академии Троице-Сергиевой лавры.

Четыре года жизни в Тотемской обители были временем духовной юности, порывов и больших надежд. Мы еще до конца не понимали всю тяжесть страстей и бремени разных сторон церковной жизни. Когда надо, засучив рукава, «тянуть лямку», «месить глину», «добывать руду», нести положенный крест. Вскоре все поменялось. Когда ты живешь с Богом, несешь посильное послушание, в жизни появляются обстоятельства, которые дают тебе возможность не оставаться на месте, а двигаться дальше…

– Как вы оказались в Архангельске? Как состоялась ваше первое знакомство с церковной жизнью в нашем крае?

– После Тотьмы, по благословению, я вернулся в Москву. Ходил в Заиконоспасский монастырь. Через некоторое время получил новое послушание – ехать в Веркольский монастырь, на Пинегу. В это время игуменом там был уже отец Иосиф. Спустя неделю меня, как уже имевшего к этому времени опыт жизни в монастыре, постригают. И очень скоро, так что в Веркольской обители я почти и не жил, благословляют в Архангельск.

Мое первое воспоминание о Владыке Тихоне очень простое и короткое. Помню старенькое деревянное здание епархии на улице Учительской. Отец Иосиф посадил меня на стул перед дверьми, на которой висел белый типографский лист с надписью большими черными буквами «ЕПИСКОП». Вошел в дверь и через пару минут вышел с радостной улыбкой. Я понял, что произошло что-то хорошее.

Затем – «генеральная исповедь». Духовник епархии отец Владимир Кузив сказал мне несколько откровенных напутственных слов, после которых я очень зауважал его. Девятого мая 2000 года Владыка Тихон рукоположил меня во диакона. Богослужебную практику проходил в Свято-Троицком храме под руководством настоятеля – отца Алексея Денисова. В праздник Крестовоздвижения последовала священническая хиротония, практика в Ильинском храме. В начале 2001 года по архиерейскому благословению назначен настоятелем подворья Артемиево-Веркольского монастыря в Архангельске.

– Подворье Артемиево-Веркольского монастыря было создано в годы вашего настоятельства, строилось на ваших глазах. С чего все начиналось?

– История подворья началась немного раньше моего приезда. В 2000 году в округе Варавино-Фактория в Архангельске была выделена земля под строительство храма. Этим вопросом, как и проектом Александро-Невского храма, занимался Дмитрий Яскорский, в те годы главный архитектор Архангельска. Дмитрий Станиславович и сейчас большой друг епархии, его старания неоценимы. Это строительство Михаило-Архангельского кафедрального собора, помощь в проектной работе по реставрации памятников Антониево-Сийского монастыря. Подворье Артемиево-Веркольского монастыря в Архангельске также построено при его непосредственном участии.

В том же году нам передали деревянный одноэтажный дом, расположенный поблизости от выделенного участка. Как оказалось, раньше это был дом священника. В доме устроили маленький домовой храм, в котором в 2002 году на Рождество Христово началась литургическая жизнь, была совершена первая служба.

В 2001 году Владыка Тихон освятил первый венец и закладной камень нового храма на берегу Северной Двины. Тем самым было положено начало строительства церкви в честь святого благоверного князя Александра Невского, в котором подворье очень нуждалось. Строительство было завершено в 2007 году, 4 февраля Владыка совершил чин великого освящения. Строительство храма сопровождалось деятельной жизнью подворья и православной общины. Господь собирал людей. Строительными и хозяйственными работами занимался Анатолий Назарович Фомин, ныне почивший. Его дело продолжил Сергей Иванович Болтенков. Никогда не забуду день, когда в ворота въехало несколько груженых машин. Я с ужасом наблюдал картину, как строительный мусор и лом заняли чуть ли не всю территорию стройплощадки. Анатолий Назарович с юмором сказал, что так и надо.Спустя пару дней все исчезло под метровым слоем грунта.

– Монастырское подворье – это не только храм, это еще и православная община. Какие служения и направления церковно-общественной деятельности были и остаются здесь в приоритете?

– Направления определились практически сразу. Это социальное и социально-психологическое служения. Сбор благотворительности, приют для бездомных, реабилитация алкозависимых по современным методикам с обязательным духовным окормлением. Создан семейный клуб «Ноев ковчег». Его работа направлена на оказание духовной и социальной помощи многодетным семьям. Прихожане помогают детскому отделению областной психиатрической больницы, Центру охраны прав детства, отделению для несовершеннолетних в СИЗО №4. Всегда в свое время приходили деятельные люди.

При подворье много лет работал антисектантский центр – региональное отделение Российской ассоциации центров изучения религий и сект, возглавляемой известным церковным деятелем профессором Александром Дворкиным. Сама обстановка в стране и городе в 2000-е годы подсказывала, что такой центр нужен. У его истоков в Архангельске стоит Ольга Владимировна Оберюхтина – неравнодушный человек, сама пережившая уход близких людей в секты.

Все шло своим чередом. Активность прихода, общины нередко ставили мне в заслугу, даже хвалили. Но это не совсем так. Я просто старался добросовестно служить Церкви, был рядом и помогал там, где мог помочь. Внутренне меня не оставляло ощущение, что долго «почивать на лаврах» Господь не даст. Так и случилось. В прошлом году…

– В прошлом году Священный Синод назначил вас настоятелем Антониево-Сийского монастыря. Вы также несете послушание благочинного в областном центре и руководителя одного из ключевых отделов епархии, отвечающего за взаимодействие Церкви и общества. Что значит для вас это назначение, как изменилось служение?

– В первые дни после назначения чувствовал некоторую растерянность. Антониево-Сийский монастырь с его древними стенами, богатыми духовными и культурными традициями не напрасно называют жемчужиной Русского Севера. Нести послушание в таком монастыре – большая ответственность. Но я не один. Есть крепкая опора – доброе отношение братии и их постоянная поддержка. Кроме того, я пришел не на развалины. Благодаря огромной энергии первого настоятеля монастыря – архимандрита Трифона (Плотникова) жизнь обители была восстановлена, при игумене Варлааме (Дульском) дело было продолжено.

Монастырь – это дом для монаха, его жилище. Монастырь – наша семья, квартира и крепость. Раньше как настоятель подворья и руководитель епархиального отдела я лишь изредка навещал Веркольский монастырь. Поэтому чувствовал себя в обители скорее как гость, сохраняя с братией теплые отношения. А местом ежедневного труда и забот был Архангельск. Сейчас все изменилось. Сийский монастырь стал домом. А в Архангельск приезжаю как в командировку.

– Сийский монастырь еще и большой хозяйственный организм, маленький город со своей экономикой, финансами, инфраструктурой. В преддверии 500-летнего юбилея эта сторона жизни приобретает особое значение…

– Экономикой, инфраструктурой, а также образованием и культурой. И не только в преддверии юбилейных событий, но и всегда! Летом 2019 года областное дорожное агентство «Архангельскавтодор» и его подрядчик, компания «Автодороги», завершили ремонт девятикилометрового подъезда от федеральной трассы М-8 к монастырю. Кровля древнего Свято-Троицкого собора приобрела свой первоначальный облик – завершена реставрация закомар. С 2020 года запланировано устойчивое финансирование реставрации собора, на которую необходимы немалые средства. Также в ближайших планах работы по обеспечению монастыря стабильной связью, предстоит реконструкция электросетей, решение вопросов водо– и теплоснабжения. Для подготовки к юбилею в марте 2019 года был создан оргкомитет, который возглавил губернатор Архангельской области.

– Вы упомянули культуру и образование…

– Еще в 2004 году в монастыре был открыт церковно-археологический кабинет… Сегодня его фонд насчитывает более двух тысяч единиц хранения. Это уникальная коллекция старопечатных книг кирилловского и гражданского шрифта XVII – начала XX веков. Это документы, картины, орудия труда и бытовая утварь, связанные с историей и хозяйственным укладом обители. Монастырь располагает собранием произведений древнерусской живописи. Во второй половине XVII века в стенах обители архимандритом Никодимом был создан знаменитый Сийский иконописный подлинник…

Все это наследие необходимо, что называется, предъявлять, вводить в общественный оборот. Мы планируем открыть две полноценные экспозиции. На первом этаже храма-колокольни будет размещена тематическая выставка «Русские цари и Антониево-Сийский монастырь», вторая выставка расположится в келарской палате Благовещенского храма, где будет широко представлена история обители… Сейчас этим занимается Александр Юрьевич Карушев. Он – память монастыря. Во многом благодаря ему был создан археологический кабинет и сохранился архив. Ему во всем помогает отец Феофил (Волик). Известный архангельский искусствовед Татьяна Михайловна Кольцова работает над выставкой икон из собрания монастыря. Экспозицию планируется открыть до юбилея монастыря.

Для братии и трудников действуют образовательные курсы по церковно-историческим, богословским и искусствоведческим предметам. Для одних – это возможность подготовиться к поступлению в семинарию, для других – осмысленно встать на путь монашеской жизни.

– Не секрет, что в монастырь приходят люди с различной мотивацией. Так, много лет при Антониево-Сийском монастыре открыт социальный приют, в том числе для бывших заключенных. Люди приходят со своей болью, болезнями, зависимостью. Многие остаются трудниками. Чем монастырь может им помочь?

–   Алкоголизм – глубочайшая проблема личности. Если у человека не сформированы либо расстроены жизненные ориентиры, если он не знает, за что нужно бороться, он топит свои проблемы в алкоголе. Это духовная проблема, которая восходит к поиску смысла жизни. Священники и монахи не являются тут исключением.

Монахи и трудники, столкнувшиеся с этой зависимостью и осознавшие ее пагубность, нуждаются в помощи. Последний год мы стараемся эту помощь оказывать. Проходят беседы с психологом, предлагаются современные методики. Без серьезных изменений в мышлении, поведении, жизненных ценностях у человека не получится выздоравливать от зависимости. Эта система реабилитации построена на работе с личностью, на том, чтобы человек прежде всего сам осознал свою проблему. В международной квалификации болезней алкоголизм считается «прогрессирующим неизлечимым заболеванием со смертельным исходом», как онкология. И единственный способ не умереть от него – это прекратить употреблять.

– Вскоре после первого архипастырского посещения обители вы с владыкой Корнилием ездили в Санкт-Петербург, посетили местное подворье. Не секрет, что сегодня монастырские подворья, расположенные на территории столичных епархий, нередко передаются под юрисдикцию правящих архиереев. Для северного монастыря подворье в одной из столиц – это не только связь с земляками, но и важное звено в финансово-хозяйственной деятельности. Как обстоит дело с подворьем Сийского монастыря?

– Подворье монастыря в Санкт-Петербурге было открыто девятнадцать лет назад по благословению Святейшего Патриарха Алексия. На встрече митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и митрополита Корнилия была достигнута предварительная договоренность о строительстве рядом с деревянной церковью во имя преподобного Антония Сийского еще одного, каменного, храма. Время не стоит на месте, подворье динамично развивается. Регулярно проходят богослужения, действует воскресная школа и библиотека. Духовенство окормляет медицинские и образовательные учреждения. Сохраняется духовная связь с Сийской обителью в Архангельской епархии. Новый храм необходим приходской общине и городскому округу, где расположено наше подворье.

– Каков сегодня ритм жизни в Сийском монастыре? Посильно ли вообще современному человеку монашество?

– Молитва и труд. Получается так, что день насельника и трудника делится на время послушания и молитвенных правил, согласно вековым традициям монастырского Устава. Каждый день совершается утреннее богослужение в храме: полунощница, Утреня, Литургия. У трудников свой распорядок дня. Утреннее правило, распределение на дневные работы. Вечером также совершается богослужение: Вечерня, повечерие. Между богослужениями – время послушаний.

Под силу ли монашество нашему современнику? Господь во все времена один и тот же. А жизнь человека зависит от его внутреннего устроения и настроения. Не от характера, не от места, где родился. Если человек хочет спастись, жить в монастыре, он будет это делать. Если хочет вести богоугодную жизнь в миру, то возможно и это. Надо только искать этого спасения, желать быть с Богом. На этом пути важны постоянство, послушание и совет. Главное – смиряться, жить по благословению и всех любить. А если нет любви к Богу, то трудно будет даже малое время прожить в монастыре…

Беседовал Денис Данилов

05 май 09:12 | : Будни / Верую

Главные новости


В Архангельской области начался сбор подписей за прямые выборы глав городов и районов
Вице-мэр Архангельска Николай Евменов ушёл в отставку
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2020 (21)
Апрель 2020 (300)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)

Деньги


все материалы
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20