В Архангельской области 22 новых случая заражения

Прошедшие сутки принесли региона 22 новых инфицированных коронавирусом. Такие данные сообщает областной оперштаб.
Из них – 8 в архангельских больницах, 6 в Архангельске, 3 в Северодвинске, 2 в поселке Талаги, по 1 — в Котласском, Верхнетоемском и Устьянском районах
Итого 260.
Напомним, что вчерашнее сообщение федерального оперштаба об еще 4 умерших в регионе от коронавируса оказалось ничтожным. Но подтвердился один факт смерти в Новодвинске – у пациента, умершего от цирроза печени, при вскрытии обнаружен вирус ковида.