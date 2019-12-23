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В Архангельской области 22 новых случая заражения

Прошедшие сутки принесли региона 22 новых инфицированных коронавирусом. Такие данные сообщает областной оперштаб.

Из них – 8 в архангельских больницах, 6 в Архангельске, 3 в Северодвинске, 2 в поселке Талаги, по 1 — в Котласском, Верхнетоемском и Устьянском районах

Итого 260.

Напомним, что вчерашнее сообщение федерального оперштаба об еще 4 умерших в регионе от коронавируса оказалось ничтожным. Но подтвердился один факт смерти в Новодвинске – у пациента, умершего от цирроза печени, при вскрытии обнаружен вирус ковида.

 

02 май 13:42 | : Будни

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