«До особых указаний». Запрет на посещение столичных храмов продлен на неопределенный срок

Патриархия в очередной раз продлила запрет прихожанам на посещение храмов столицы и Московской области, сообщил Интерфакс.
Ранее сообщалось, что такой запрет ввиду угрозы заражения коронавирусом был установлен на Страстную седмицу и Пасху, затем его продлили еще на девять дней - до 28 апреля включительно, когда православные отмечают Радоницу - день поминовения усопших.
В понедельник официальный сайт Русской Православной Церкви опубликовал распоряжение патриарха об ответственности духовенства за нарушение мер профилактики коронавируса. В приложении к этому документу упомянуто циркулярное письмо митрополита Дионисия, первого викария патриарха по Москве, «относительно недопуска граждан на территорию храмов и других церковных помещений с 29.04.2020 до особого указания».
Службы по-прежнему будут совершаться, но за закрытыми дверями, присутствовать на них будет только духовенство, а также сотрудники храмов и волонтеры, чье участие необходимо, в частности для трансляции в интернете.
Решение продлить режим совершения богослужений без прихожан было принято в соответствии с предписанием главного санитарного врача по городу Москве Елены Андреевой.
(по материалам Архангельской епархии)