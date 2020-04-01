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«До особых указаний». Запрет на посещение столичных храмов продлен на неопределенный срок

Патриархия в очередной раз продлила запрет прихожанам на посещение храмов столицы и Московской области, сообщил Интерфакс. 

Ранее сообщалось, что такой запрет ввиду угрозы заражения коронавирусом был установлен на Страстную седмицу и Пасху, затем его продлили еще на девять дней - до 28 апреля включительно, когда православные отмечают Радоницу - день поминовения усопших.

В понедельник официальный сайт Русской Православной Церкви опубликовал распоряжение патриарха об ответственности духовенства за нарушение мер профилактики коронавируса. В приложении к этому документу упомянуто циркулярное письмо митрополита Дионисия, первого викария патриарха по Москве, «относительно недопуска граждан на территорию храмов и других церковных помещений с 29.04.2020 до особого указания».

Службы по-прежнему будут совершаться, но за закрытыми дверями, присутствовать на них будет только духовенство, а также сотрудники храмов и волонтеры, чье участие необходимо, в частности для трансляции в интернете.

Решение продлить режим совершения богослужений без прихожан было принято в соответствии с предписанием главного санитарного врача по городу Москве Елены Андреевой.

(по материалам Архангельской епархии)

29 апрель 09:11 | : Будни / Верую

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