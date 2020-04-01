Северодвинских ветеранов к Дню Победы ожидает приятный сюрприз

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В этом году в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка Северодвинска» запланирован ремонт жилых помещений семи участников Великой Отечественной войны.
По пяти квартирам уже определена стоимость работ, она составила около 830 тысяч рублей. Из них по трём жилым помещениям идёт поиск подрядчика, по двум - работы по заключению муниципального контракта пока приостановлены в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с противодействием распространения коронавирусной инфекции.
По шестой квартире разрабатывается сметная стоимость будущего ремонта. Осмотр седьмой квартиры для определения фронта работ будет проведён после снятия ограничительных мер.
Квартирам ветеранов чаще всего требуется замены или покраска оконных блоков, ремонт ванных комнат, поклейка обоев в комнатах и коридоре, укладка линолеума или ламината, устройство плинтусов.
Напомним, в 2019 году в рамках программы был проведён ремонт жилых помещений трём участникам Великой Отечественной войны.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)