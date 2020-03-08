Пасха со всеми предосторожностями. Поздравление митрополита Корнилия

Вчерашние пасхальные службы в храмах Архангельска прошли при минимальном присутствии верующих с соблюдением всех противовирусных мер – на входе волонтеры раздавали прихожанам марлевые повязки, на полу была нанесена специальная разметка для соблюдения дистанции между молящимися.
Сегодня, в пасхальное воскресенье, отменено традиционное окропление святой водой яиц, кагора и куличей. Этот ритуал можно провести самостоятельно в домашних условиях… Бог простит.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИТРОПОЛИТА АРХАНГЕЛЬСКОГО И ХОЛМОГОРСКОГО КОРНИЛИЯ:
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, дорогие братья и сестры! С любовью о Воскресшем Христе от всей души поздравляю вас, дорогие мои, с величайшим Праздником — Светлым Христовым Воскресением!
Пасхальная радость снова наполняет наши души и сердца. Все наши мысли и чувства вновь озаряются неземным светом Пасхи Христовой.
Апостол Марк, повествуя о событии воскресения Господа Нашего Иисуса Христа, на века сохранил для нас слова Ангела Господня, сказанные женам-мироносицам: «Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь» (Мк. 16:8). Так просто и лаконично нам сообщается о главном событии в истории человечества, навсегда изменившем миробытие и окончательно разрушившем преграду между Богом и человеком.
Праздник Пасхи для нас есть триумф Божественной любви к человеческому роду. Любви, которая не ограничивается одними только словами, назиданиями и поучениями, но простирается до готовности испить горькую чашу смерти за свое возлюбленное творение. Преподобный Исаак Сирин, размышляя о Божественной любви, говорит: «Если бы Бог был справедлив по нашим человеческим меркам, то я бы погиб, но Бог есть любящий и милующий Отец и тем самым я имею надежду на спасение». А по слову апостола Павла, эта надежда не постыжает (Рим.5:5).
Сам Христос Спаситель в беседе с Никодимом указывает, что причина Его посланничества — любовь Бога к миру, Который ради Своей любви не пожалел отдать Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Апостол Павел показывает нам любовь Бога в умалении Сына Божия до образа раба и уподобления нам во всём только с целью нашего спасения. И эта любовь Божия к людям во всей полноте была явлена миру в Голгофской Жертве Господа Нашего Иисуса Христа, когда Творец вселенной предается за тридцать серебренников.
Любовь Божия не ограничивалась только земными границами. Как поется в стихирах Страстной Пятницы, в поисках первого Адама Господь Наш Иисус Христос спускается на землю, но, не найдя его там, идёт за ним в саму преисподнюю. В лице Адама Он возвращает возможность наследия жизни вечной всему человечеству.
Бог совершил дело нашего спасения! По словам святителя Афанасия Александрийского, Бог стал человеком, чтобы человек стал богом. Реализовать этот потенциал мы должны, согласно учению апостола, следуя по стопам Христа (1Кор 4:16).
В пасхальном слове святитель Филарет Московский говорит: «Кто празднует Пасху с чистыми сердцем, тот празднует её с Ангелами. Кто празднует с любовью к Богу и Воскресшему Христу и в духе братолюбия… тот празднует в общении с Небесной Церковью, поскольку Небо есть ни что иное, как Царство любви Божественной».
В эти светлые дни мы не должны забывать и о призыве Самого Спасителя: «Милости хочу, а не жертвы» (Мф. 9:13, 12:7). Поделимся радостью нашего торжества с теми, кто сегодня не смог быть в храме Божием. Как отмечает Святейший Патриарх Кирилл, очень важно, чтобы Церковь была школой милосердия, а священнослужители, призывая паству к состраданию, сами совершали добрые дела. Каждый из нас в силах посетить болящих, страждущих, нуждающихся, немощных и принести им пасхальную весть.
Возлюбленные! Всем сердцем, всей душой желаю каждому из нас быть участником Царства любви Божией! Этого пасхального, по слову Иоанна Златоуста, «пира веры», «пира благости», сего светозарного духовного торжества, исполненного любви и мира! «Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем» и с любовью о Господе Воскресшем рцем друг ко другу:
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!