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Архангельская митрополия: Встречайте Пасху дома

Архангельская митрополия призывает верующих воздержаться от посещения пасхальных богослужений в храмах области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и совершать молитвы дома.

Напомним, что ранее Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с посланием к Преосвященным архипастырям, священнослужителям, монашествующим и мирянам епархий на территории Российской Федерации.

От редакции ИА RUSNORD: В социальных сетях много сообщений о том, что в прошедшее Вербное воскресенье в архангельских храмах было полно народу…

Ниже приводим полный текст Патриаршего обращения.

В нынешнее непростое время, в условиях, когда государственными властями предпринимаются все возможные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, призываю архиереев, духовенство, монашествующих и мирян усилить молитву ко Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия, а архипастырей и пастырей — продолжать ревностно совершать богослужения и особенно Божественную Евхаристию — таинство Тела и Крови Христовых, даже в отсутствие паствы по причине соответствующих рекомендаций властей. Воистину — «делу Божию ничего не должно предпочитать» (Устав преподобного Венедикта Нурсийского, глава 43).

Сегодня многие из нас вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. Таковым говорю: пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда, по евангельскому слову: Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6:6). Пусть на этот подвиг вдохновляет нас и образ преподобной Марии Египетской, многие годы проведшей в уединенной молитве в пустыне.

В эти дни мы лишаемся возможности быть вместе за любимыми всеми нами великопостными богослужениями. Но мы знаем, что даже врата ада не могут одолеть Христову Церковь (ср. Мф. 16:18). Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? <…> все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. <…> Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим. 8:35-39). Даже будучи в вынужденном разобщении, как неоднократно в истории бывали в рассеянии по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли последователи Христовы, мы остаемся нерушимой общиной веры, объединенной сердечной молитвой к Господу Иисусу. В этой молитве мы не одиноки — вместе с нами предстоят Престолу Божию и наши святые сродники, подвижники Русской Церкви всех эпох ее исторического бытия, вдохновляя и ободряя нас. Мужайся, Христова Церковь <…> Христови бо друзи о тебе пекутся, и предстояще, и обстояще (седален по полиелеи службы Новомучеников и исповедников Церкви Русской).

Понесем, братья и сестры, временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних. Будем терпеливо переносить посетившую нас скорбь в твердой надежде, что Всемогущий Господь, принявший страдания и крестную смерть за род человеческий и Своим Воскресением открывший нам путь ко спасению, во благовремении пременит эту скорбь на радость встречи в восхвалении Его в общей молитве за храмовым богослужением, и отрет Господь слезы со всех лиц и снимет Господь поношение с народа Своего по всей земле (Ис. 25:8).

Будем в эти дни особенно молиться о тех, кто самоотверженно полагает свои силы ради прекращения морового поветрия, о тех, кто трудится ради жизнеобеспечения наших городов и сел. Будем им благодарны и окажем им всю возможную поддержку. Благодарю и всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, за ваше ревностное служение Господу, Его Церкви и друг другу.

Непрестанно молюсь о всех вас.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Отметим, что митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий ранее также благословил верующих воздержаться от посещения храмов.

«Дорогие северяне! Призываю на всех Божие благословение. Сегодня всем нелегко — власти принимают непростые, но очень нужные решения, медики помогают больным, а мы с вами должны горячо молиться, чтобы милостивый и человеколюбивый Бог уберег нас от всех инфекций и других заболеваний. Пусть Господь мира благословит всех нас миром! Будьте здоровы и Богом хранимы!» — сказал владыка, обращаясь к северянам.  

16 апрель 09:15 | : Будни / Верую

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