Архангельские городские бани: с понедельника без парилки

Предприятие МУП «Горбани» с 30 марта будет работать в особом режиме. Это связано с профилактическими мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Как пояснила начальник управления ЖКХ, энергетики и экологии администрации Архангельска Елена Малахова, начиная с понедельника в городских банях будут функционировать только помывочные отделения.
- Работа парных отделений прекращается. Стоит отметить, что после каждого сеанса помывки будет проводиться обработка банных помещений дезинфекционными средствами. Руководство «Горбань» приложит все усилия для безопасности горожан, - отметила Елена Малахова.
В эти выходные, 28 и 29 марта, бани продолжат работать в прежнем режиме. Сейчас ведется работа над новым графиком, который будет опубликован на сайте администрации Архангельска в понедельник, 30 марта.