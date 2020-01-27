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Архангельские городские бани: с понедельника без парилки

Предприятие МУП «Горбани» с 30 марта будет работать в особом режиме. Это связано с профилактическими мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Как пояснила начальник управления ЖКХ, энергетики и экологии администрации Архангельска Елена Малахова, начиная с понедельника в городских банях будут функционировать только помывочные отделения.

- Работа парных отделений прекращается. Стоит отметить, что после каждого сеанса помывки будет проводиться обработка банных помещений дезинфекционными средствами. Руководство «Горбань» приложит все усилия для безопасности горожан, - отметила Елена Малахова.

В эти выходные, 28 и 29 марта, бани продолжат работать в прежнем режиме. Сейчас ведется работа над новым графиком, который будет опубликован на сайте администрации Архангельска в понедельник, 30 марта.   

28 март 08:07 | : Будни

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