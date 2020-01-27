Коронавирус дома и на улице: как уберечь любимую зверюшку

Из-за пандемии коронавируса люди всё больше внимания уделяют личной гигиене и мерам защиты. Многие соблюдают карантин и стараются не выходить лишний раз из дома. Но как быть владельцам домашних животных – особенно тех, кому нужен ежедневный выгул? Оказывается, меры по защите и гигиене стоит соблюдать и питомцам.
Из-за пандемии многие владельцы озаботились риском передачи коронавируса своим любимцам. Первое сообщение о возможной передаче появилось в Гонконге. У хозяйки померанского шпица был диагностирован COVID-19. Вскоре после этого слабо позитивный результат был выявлен и у её любимца – померанского шпица. Питомец был обследован экспертами из Университета Гонконга.
Эксперты утверждают – доказательств распространения вируса домашними животными нет. На сегодняшний день известно около 40 видов коронавирусной инфекции. Среди них – отдельные типы, заразные для кошек и собак, но безопасные для людей. Вирус передаётся только внутри видов и отличается от COVID-19. Поэтому, если ветеринарный врач поставил питомцу коронавирус, не нужно паниковать – имеется в виду совершенно другой тип, которым человек не может заразиться.
Однако специалисты предупреждают: COVID-19 может оседать как на одежде и руках, так и на шерсти и лапах питомцев. Поэтому любимцев лучше выгуливать в местах минимального скопления людей, а возвращаясь с прогулки мыть не только руки, но и лапы и даже шерсть питомца.
«После того, как в СМИ стала появляться информация о том, что домашние питомцы могут переносить коронавирус на шерсти и лапах, наша компания столкнулась с повышенным спросом на сумки-переноски. Особенно востребованы изделия с наименьшим по размеру «воздушным отверстием». У покупателей также выросла потребность в поводках и ошейниках – видимо, чтобы контролировать передвижение питомца, – комментирует ситуацию Александр Буров, директор компании PerseiLine, занимающейся производством товаров для животных. – По информации от коллег, занимающихся производством других зоотоваров знаю, что также резко вырос спрос на обувь, одежду, шампуни и антибактериальные салфетки для лап. Из одежды для животных рекомендую выбирать дождевики – они максимально закрывают туловище питомца, а после прогулки их легко вымыть и просушить».
Гигиена – не единственная проблема, которая затрагивает питомцев. Сегодня во многих странах устраиваются профилактические и карантинные мероприятия. В России товары для домашних животных не являются продукцией первой необходимости. А значит, зоомагазины могут быть также закрыты.
Для многих питомцев такая мера может сказаться на самочувствии и даже повлиять на здоровье. Не любой корм можно найти в супермаркетах, особенно если речь идёт о холистиках или специфических ветеринарных диетах. Даже временное закрытие зоомагазинов приведёт к проблемам с поиском нужного корма, а для некоторых любимцев станет причиной пищевого стресса, проявления разнообразных аллергий и обострения хронических заболеваний.
Чтобы обратить внимание на проблему, 20 марта 2020 года Союз Предпринимателей Зообиснеса направил обращение к Председателю Правительства России и мэру Москвы с просьбой не закрывать зоомагазины на время карантина.