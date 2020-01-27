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Храм Гроба ГОсподня в Иерусалиме закрыт на карантин

Храм Гроба Господня в Иерусалиме был закрыт на неделю на фоне распространения коронавируса, сообщил представитель ассамблеи католических ординариев Святой земли Вади Абу Нассар агентству Рейтер.
«Храм Гроба Господня будет закрыт с 17.00 (18.00 мск) среды. Конечно, церковные лидеры выразили понимание. Первоначальное понимание заключается в том, что указ действует в течение одной недели, хотя никто не знает, как долго будет длиться этот кризис», — заявил Абу Нассар, сообщило агентство РИА Новости.
Решение было принято после встречи между израильской полицией и церковными лидерами.
По данным на 26 марта, число погибших от коронавируса COVID-19 во всем мире на 26 марта превысило 21 тысячу человек. Больше всего жертв — в Италии (7503 человека), Испании (3647), Китае (3169), Иране (2077) и Франции (1331).

27 март 09:15 | : Будни / Верую

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