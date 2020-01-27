На месте падения башен-близнецов в Нью-Йорке будет стоять православный храм

В Нью-Йорке на месте падения башен-близнецов планируют 11 сентября 2021 года открыть православный храм святителя Николая Чудотворца.
Храм в юрисдикции Американской греческой православной архиепископии строится вместо старой церкви святителя Николая, находившейся рядом с Всемирным торговым центром и разрушенной из-за падения на нее одной из башен.
Строительство нового храма финансирует благотворительный фонд греческой диаспоры в США Leadership-100.
Храмовый комплекс будет включать в себя межконфессиональный мемориал памяти погибших 11 сентября и получит статус «национальной святыни».
Напомним, что 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке два пассажирских самолета врезались в 110-этажные башни-близнецы Всемирного торгового центра, третий самолет рухнул на здание министерства обороны США в Вашингтоне, а четвертый упал в 80 милях от города Питтсбург. Самолеты были угнаны террористами-смертниками. Жертвами трагедии стали почти 3 тысячи человек.