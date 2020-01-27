Архангельск: Как чекисты бегали

На базе Регионального управления ФСБ России по Архангельской области прошли Чемпионаты органов безопасности Северо-Западного федерального округа по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, плаванию и лыжным гонкам. Организаторы посвятили соревнования 75- летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
С 17 по 21 февраля 2020 г. лучшие спортсмены, представляющие территориальные и пограничные органы федеральной службы безопасности, сражались на спортивных аренах Архангельска, чтобы определить самых метких, быстрых и ловких.
В соревнованиях приняли участие 14 команд из 10 городов Северо-Запада России. Более 200 высококлассных спортсменов, среди которых 2 заслуженных мастера спорта, 3 мастера спорта международного класса, 40 мастеров спорта и 37 кандидатов в мастера спорта, боролись за медали, радуя своих болельщиков достигнутыми результатами.
Отметим, что команда РУФСБ России по Архангельской области достойно защищала честь Управления на соревнованиях - сотрудники завоевали серебро в состязаниях по стрельбе и бронзу по плаванию.
Зрелищными и яркими были соревнования по лыжным гонкам, которые проходили на лыжном стадионе им. В.С. Кузина в Малых Карелах. Спортсмены преодолевали различные дистанции от 3 до 15 км. В завершении команды соревновались в смешанной эстафете.
В командном первенстве места распределились следующим образом:
Лыжные гонки
1 место – ПУ ФСБ России по Р. Карелия
2 место – ПУ ФСБ России по западному арктическому району
3 место – УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Плавание
1 место – ПУ ФСБ России по Р. Карелия
2 место – УФСБ России по Новгородской области
3 место – УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Стрельба
1 место – УФСБ России по Р. Коми
2 место – ПУ ФСБ России по западному арктическому району
3 место – ПУ ФСБ России по Псковской области
Награждение лучших спортсменов провели главный судья соревнований, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Кузнецов Александр Николаевич и руководство Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.
Подводя итоги соревнований, Александр Николаевич поблагодарил организаторов и участников этого ответственного мероприятия за работу и отметил высококвалифицированную работу архангельских судей.
Отметим, что по итогам соревнований сформированы сборные команды Северо-Западного федерального округа по видам спорта для участия в Чемпионатах ФСБ России.