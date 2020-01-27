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Медведь для Путина пока «гуляет» по архангельской Нефтебазе

В местных СМИ неоднократно сообщалось, что деревянный медведь в натуральный рост, вырезанный народным умельцем в подарок президенту России, уже находится по пути в Москву.

Однако в социальных сетях появилась информация, что широко распиаренный презент главе государства сегодня замечен в районе архангельской Нефтебазы (см. фото).

Напомним, деревянную статую работы Руслана Поцебенко хочет передать лично в руки Владимиру Путину архангелогородец Николай Исаков. Данным перфомансом он хочет привлечь внимание лидера нации к проблемам региона, а заодно пригласить Владимира Владимировича в гости.

Наблюдатели расценивают вероятность подобной встречи как практически нулевую.

26 февраль 15:10 | : Будни

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