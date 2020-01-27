Медведь для Путина пока «гуляет» по архангельской Нефтебазе

В местных СМИ неоднократно сообщалось, что деревянный медведь в натуральный рост, вырезанный народным умельцем в подарок президенту России, уже находится по пути в Москву.
Однако в социальных сетях появилась информация, что широко распиаренный презент главе государства сегодня замечен в районе архангельской Нефтебазы (см. фото).
Напомним, деревянную статую работы Руслана Поцебенко хочет передать лично в руки Владимиру Путину архангелогородец Николай Исаков. Данным перфомансом он хочет привлечь внимание лидера нации к проблемам региона, а заодно пригласить Владимира Владимировича в гости.
Наблюдатели расценивают вероятность подобной встречи как практически нулевую.