Митрополит Корнилий поехал по районам

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 8 января — во второй день рождественских святок — совершил Литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в поселке Луковецком Холмогорского района.
Владыке сослужило духовенство Холмогорского благочиния, пел Архиерейский хор под управлением Татьяны Горшковой. Проповедь по запричастном стихе произнес протоиерей Олег Шевчук. Настоятель церкви священник Алексий Шумилин от всех прихожан поблагодарил владыку за визит и преподнес ему букет цветов.
После богослужения митрополит Корнилий поздравил всех с продолжающимся праздником Рождества Христова и напомнил, что 8 января Православная Церковь отмечает еще один важный праздник — Собор Пресвятой Богородицы.
В этот день Церковь прославляет родившую Спасителя Деву Марию, ставшую избранным орудием Промысла. Именно потому, что Пресвятая Дева является Той, от которой родился, воплотился Спаситель наш Иисус Христос, и установлен этот праздник ее чествования сразу после Его Рождества.
Собором этот день называется потому, что в отличие от отдельных праздников в честь Пресвятой Богородицы (например, Ее Зачатие, Рождество, Благовещение и пр.) в этот день совершается общее (соборное) празднование и других лиц, близких Пресвятой Деве Марии и Господу Иисусу Христу.
Вместе с Богоматерью прославляются святой Иосиф Обручник, царь Давид (предок по плоти Господа Иисуса Христа) и святой Иаков (брат Господень, сына от первого брака святого Иосифа Обручника), который сопровождал вместе с отцом Матерь Божию и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.
Иосиф Обручник, будучи 80-летним старцем, по благословению первосвященника принял Деву Марию, чтобы хранить ее девство и чистоту. И хотя он был обручен Пречистой, все его служение заключалось в том, чтобы оберегать Матерь Божию. Пророк Давид был по плоти предком Господа и Спасителя, потому что, как и надлежало быть, Спаситель, Мессия, пришел в мир из рода Давидова. А апостол Иаков называется братом Божиим, потому что был старшим сыном Обручника Иосифа — от его первого брака. Иаков был очень благочестивым человеком и по Воскресении Христовом был избран Предстоятелем Иерусалимской Церкви.
«По примеру этих святых людей будем и мы чаще откладывать земные попечения, обращать взор ко храму Божиему, приходить сюда, чтобы снова и снова прославить Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, чтобы испросить благословения у владычицы мира Божией Матери. Пусть Царица Небесная хранит всех нас на путях жизни нашей до скончания века!» — сказал в проповеди митрополит Корнилий.
(по материалам Архангельской епархии)