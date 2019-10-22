Военнослужащие Северодвинска и Архангельска отведали малоизвестные блюда русской кухни

Русская кухня – борщи да блины? А вот и не только! Еще козули, шаньги и кеж – эти и другие традиционные блюда, приготовленные по старинным рецептам, попробовали на обед сразу в нескольких воинских частях.
Дни национальной кухни прошли в Северодвинской в/ч № 56529-3, где служащим помимо основных блюд предлагалось отведать малоизвестные блюда русской кухни, приготовленные по поморским традициям. Бойцов встречали сотрудники столовой, одетые в яркие народные костюмы, обеденные залы были празднично сервированы, а столы с контрольными блюдами и линии раздачи украшены чугунками и самоварами.
Повара нашли уникальные рецепты и испекли шаньги – круглые открытые пирожки, кулебяки из рыбы, пышные сочни с картофелем, а помимо классического компота из сухофруктов сварили настоящий кеж из лесных ягод на меду.
В столовой Архангельской воинской части № 21514 повара подавали такие традиционные блюда, как кислые щи по-русски, рассольник, говядину по-деревенски, буженину, сытную кашу, рассыпчатую картошечку. Помимо этого, военнослужащих угощали овощными разносолами, солёными грибами, моченой клюквой и искусно украшенными пирогами с разнообразными начинками. Кроме того, кулинары на специальных стендах разместили интересные рассказы о приготовленных блюдах.
Удивительно, но все позиции такого необычного меню были приготовлены исключительно из продуктов, которые входят в стандартный рацион по норме довольствия и согласованы с Роспотребнадзором.
К слову, в обычные дни солдат кормят не хуже. В ежедневном меню предлагается выбор из нескольких вариантов первых и вторых блюд. Само питание организовано по системе «шведский стол», поэтому бойцы могут не только брать порцию того, что им больше по душе, но и половинить разные позиции. Например, в обед всегда есть несколько супов, мясных или рыбных блюд, различных гарниров и салатов. В ряде столовых линии раздачи дополнены специальными стойками – салат-барами, где каждый самостоятельно может положить себе свежие или консервированные овощи.
Профессиональные гражданские повара устраиваются Дни национальных кухонь в армейских столовых примерно раз в месяц, так что за время службы солдаты имеют возможность познакомиться с блюдами грузинской, казахской, армянской, азербайджанской, татарской, немецкой, иранской, египетской, китайской и других кухонь мира.