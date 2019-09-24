С 6 по 8 декабря в Архангельске пройдет акция "Сообщи о пьяном водителе"

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Архангельску, в рамках данного мероприятия на дорогах города будет работать усиленный состав сотрудников ДПС. Они будут осуществлять проверки водителей по пресечению нарушений ими Правил дорожного движения, в том числе связанные с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, отрабатывать информацию, поступающую от граждан.
Важную роль в борьбе с хмельной угрозой можете сыграть вы, уважаемые архангелогородцы, обращается к гражданам ГИБДД: «Если вы стали свидетелем того, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, сообщите данную информацию в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД по телефонам: 69-08-03, 41-27-44, 112 или воспользуйтесь интернет-ресурсом «Сообщи о пьяном водителе» в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/id304197014 ). Для этого требуется написать сообщение, в котором указать марку машины, государственный регистрационный знак, цвет и направление движения объекта.
Отправленное сообщение сразу же поступает в дежурную часть, а затем передается нарядам ДПС.