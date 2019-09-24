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Зажжем! Как будет гулять Архангельск в новогоднюю ночь

На набережной Северной Двины в районе площади Мира состоятся праздничные гуляния. Ночью с 2 до 3 часов пройдёт праздничная программа. После неё жителей Архангельска ожидает новогодний салют.

Со 2 по 8 января на площади Ленина с 12 до 13 часов будут проводиться развлекательные программы для детей "Новогодние забавы". На сайте городской администрации отмечают, что при температуре ниже - 25 градусов программы не проводятся.

Важным мероприятием новогодних праздников станет традиционный фестиваль «Рождественский Благовест», который состоится в Архангельском городском культурном центре 7 января с 13:00 – 14:30.

05 декабрь 13:29 | : Будни

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