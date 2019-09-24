В Архангельской области в рамках проекта ОНФ и Поискового движения России «Судьба солдата» установлены судьбы 12 фронтовиков

В рамках проекта Общероссийского народного фронта и Поискового движения России «Судьба солдата» в Архангельской области удалось установить судьбы 12 фронтовиков. Всего в общественную приемную ОНФ в ходе акции поступило 100 заявок от жителей региона на поиск информации о родственниках, погибших или пропавших без вести в Великую Отечественную войну.
В ходе работы проекта «Судьба солдата» в Архангельской области были установлены судьбы 12 фронтовиков: Федора Фатьянова, Кирилла Черного, Михаила Репищного, Павла Репищного, Василия Ушакова, Михаила Воронина, Василия Соколова, Николая Золотова, Константина Лопаткина, Евгения Кутышева, Николая Угольникова, Василия Ергина.
В архангельском центре «Патриот», в региональном отделении ОНФ с 29 апреля по 9 мая года анкеты можно было заполнять с утра и до позднего вечера. Граждане смогли подать заявки на поиск информации о своих родных, хоть что-то уточнить о фронтовой судьбе солдат.
«Участниками Поискового движения была проведена огромная работа. В торжественной обстановке в центре «Патриот» 1 декабря поисковики и представители ОНФ вручили родственникам архивные документы с установлением даты или места гибели солдат, захоронений. До этого им было известно только о том, что они пропали без вести во время боев или после выписки из госпиталя. Судьбы у всех сложились по-разному. Кто-то попал в плен, потом был освобожден или бежал, воевал в партизанских отрядах. Документы с большим трудом находят в архивах, в военкоматах и так далее. Часть документов, которые отправляли командиры в военные ведомства, вообще была утрачена, так как поезда с почтой тоже подвергались бомбардировкам. В анкетах пропавших воинов числились уроженцы Архангельской, Вологодской, Воронежской, Кировской, Ярославской, Брянской, Московской областей, Грузии и Азербайджана. Прошло 75 лет – и вот родственники героев получили о них долгожданное известие. Люди не скрывали своих слез», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ Игорь Симоненко.