Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Рождественский пост начинается… сегодня. Рецепты салатов

В четверг 28 ноября у православных верующих начнется Рождественский (Филиппов) пост, посвященный празднику Рождества Христова и предваряющий его.

Рождественский пост установлен для того, что мы ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв, принести Ему наше чистое сердце и желание следовать Его учению.

Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, столь же строги, как и Петров пост. Запрещены мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр.

Установление Рождественского поста относится к древним временам христианства. Уже с IV века святой Амвросий Медиодаланский, Филастрий, блаженный Августин упоминают в своих творениях Рождественский пост.

Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан семь дней, у других — несколько больше. На соборе 1166 года бывшем при Константинопольском Патриархе Луке и византийском императоре Мануиле всем христианам было положено хранить пост пред великим праздником Рождества Христова сорок дней.

Лев Великий писал: «Само хранение воздержания запечатлено четырьмя временами, чтобы в течение года мы познали, что непрестанно нуждаемся в очищении и что при рассеянии жизни всегда надо стараться нам постом и милостынею истреблять грех, который приумножается бренностью плоти и нечистотою пожеланий».

По словам Льва Великого, Рождественский пост есть жертва Богу за собранные плоды. «Как Господь ущедрил нас плодами земли, — писал святитель, — так и мы во время этого поста должны быть щедры к бедным».

По словам Симеона Фессалоникийского, «пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти».

Меню в рождественский пост 2019-2020 года на каждый день нужно продумать заблаговременно, чтобы питание было сбалансированным. Для приготовления нужно использовать только разрешенные в пост продукты, то это не означает, что придется голодать, ведь сегодня есть множество самых разных рецептов постных блюд.

Салаты, рекомендуемые на Рождественский пост:

Салат с черносливом

Мелко нашинковать белокочанную капусту (четверть кочана), перетереть ее с солью и сахаром (1 столовая ложка), сок отжать. Очистить от косточек и нарезать заранее (за 2-4 ч.) замоченный чернослив. Натереть морковь и половину лимона на терке. Все смешать. По желанию в салат можно добавить щепотку тмина.

Салат из моркови с соленым огурцом

800 г моркови, 2 соленых огурца, 200 г томатного сока.
Удалить тонкую кожицу с соленых огурцов, разрезать их вдоль надвое. Если семена крупные, удалить их. Нарезать огурцы на мелкие кубики, залить томатным соком, сдобрить перцем и дать настояться. Морковь мелко нашинковать, залить приготовленной заправкой и подавать на стол.

Салат из тертой моркови, свеклы, капусты и лука

200 г моркови, 200 г капусты, 200 г свеклы, пучок зеленого лука, мед, лимонный сок.
Овощи натереть отдельно, не смешивая их по цвету. В круглой салатной вазе выложить горку из белокочанной капусты. Вокруг нее кольцом уложить тертую морковь и, наконец, внешним кольцом-красную тертую свеклу. Полить все лимонным соком, смешанным с медом. Между кольцами уложить мелко нарезанный зеленый лук.

Салат из тертой моркови с капустой кольраби

3-4 морковки, 200 г кольраби, маленькая ложка меда, столовая ложка молотых грецких орехов и немного лимонного, клюквенного, вишневого, яблочного или гранатового сока, веточка зелени.
Морковь и кольраби хорошенько промыть, натереть на мелкой терке и перемешать. Заправить хорошо протертой смесью меда, лимонного сока. Украсить салат крошками орехов.

  

28 ноябрь 10:58 | : Будни / Верую

Главные новости


"Мы все хотим честную власть". Опрос на тему общественного договора с комментариями Юрия Шевелева
Орлов всегда Орлуша. Поэт, который не боится быть собой
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2019 (235)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20