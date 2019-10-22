Рождественский пост начинается… сегодня. Рецепты салатов

В четверг 28 ноября у православных верующих начнется Рождественский (Филиппов) пост, посвященный празднику Рождества Христова и предваряющий его.
Рождественский пост установлен для того, что мы ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв, принести Ему наше чистое сердце и желание следовать Его учению.
Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, столь же строги, как и Петров пост. Запрещены мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр.
Установление Рождественского поста относится к древним временам христианства. Уже с IV века святой Амвросий Медиодаланский, Филастрий, блаженный Августин упоминают в своих творениях Рождественский пост.
Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан семь дней, у других — несколько больше. На соборе 1166 года бывшем при Константинопольском Патриархе Луке и византийском императоре Мануиле всем христианам было положено хранить пост пред великим праздником Рождества Христова сорок дней.
Лев Великий писал: «Само хранение воздержания запечатлено четырьмя временами, чтобы в течение года мы познали, что непрестанно нуждаемся в очищении и что при рассеянии жизни всегда надо стараться нам постом и милостынею истреблять грех, который приумножается бренностью плоти и нечистотою пожеланий».
По словам Льва Великого, Рождественский пост есть жертва Богу за собранные плоды. «Как Господь ущедрил нас плодами земли, — писал святитель, — так и мы во время этого поста должны быть щедры к бедным».
По словам Симеона Фессалоникийского, «пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти».
Меню в рождественский пост 2019-2020 года на каждый день нужно продумать заблаговременно, чтобы питание было сбалансированным. Для приготовления нужно использовать только разрешенные в пост продукты, то это не означает, что придется голодать, ведь сегодня есть множество самых разных рецептов постных блюд.
Салаты, рекомендуемые на Рождественский пост:
Салат с черносливом
Мелко нашинковать белокочанную капусту (четверть кочана), перетереть ее с солью и сахаром (1 столовая ложка), сок отжать. Очистить от косточек и нарезать заранее (за 2-4 ч.) замоченный чернослив. Натереть морковь и половину лимона на терке. Все смешать. По желанию в салат можно добавить щепотку тмина.
Салат из моркови с соленым огурцом
800 г моркови, 2 соленых огурца, 200 г томатного сока.
Удалить тонкую кожицу с соленых огурцов, разрезать их вдоль надвое. Если семена крупные, удалить их. Нарезать огурцы на мелкие кубики, залить томатным соком, сдобрить перцем и дать настояться. Морковь мелко нашинковать, залить приготовленной заправкой и подавать на стол.
Салат из тертой моркови, свеклы, капусты и лука
200 г моркови, 200 г капусты, 200 г свеклы, пучок зеленого лука, мед, лимонный сок.
Овощи натереть отдельно, не смешивая их по цвету. В круглой салатной вазе выложить горку из белокочанной капусты. Вокруг нее кольцом уложить тертую морковь и, наконец, внешним кольцом-красную тертую свеклу. Полить все лимонным соком, смешанным с медом. Между кольцами уложить мелко нарезанный зеленый лук.
Салат из тертой моркови с капустой кольраби
3-4 морковки, 200 г кольраби, маленькая ложка меда, столовая ложка молотых грецких орехов и немного лимонного, клюквенного, вишневого, яблочного или гранатового сока, веточка зелени.
Морковь и кольраби хорошенько промыть, натереть на мелкой терке и перемешать. Заправить хорошо протертой смесью меда, лимонного сока. Украсить салат крошками орехов.