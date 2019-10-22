Не до Хохотуя. Поморье пролетело в конкурсе на самый смешной поселок

Архангельская Морозилка в этой кровавой схватке патриотов (победитель определялся по количеству лайков в интернете) заняла только третье место.
За перипетиями борьбы следило издание «Регион29»:
В 23:59 24 января в социальной сети «ВКонтакте» завершилось голосование за российский населённый пункт с самым весёлым названием 2019. Больше всего голосов получил Мутный Материк из Республики Коми.
Организаторами конкурса выступил портал tutu.ru при поддержке телеканала и клуба «Моя Планета». В финальный раунд голосования вышли 10 населённых пунктов со всей России. Его победитель, Мутный Материк, набрал 24,17 процента голосов — за него проголосовали более 28 тысяч человек.
На втором месте с 22,43 процента (более 26 тысяч проголосовавших) — Хохотуй из Забайкальского края. Морозилка из Архангельской области замкнула тройку призёров. На её счету 10 процентов голосов (11 769 человек).
Победитель конкурса получит памятный кубок и знак «Российский населённый пункт с самым весёлым названием 2019». В 2018 году в аналогичном конкурсе победила деревня Чуваки из Пермского края.
Между тем, наблюдатели уверены, что это соревнование носит издевательский контекст – жителям Хохотуя совсем не до смеха, а аборигены Морозилки действительно мерзнут.