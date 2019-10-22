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Фонд капремонта Архангельской области требует от подрядчиков завершения всех работ программы 2019 года

Работы по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов в Архангельской области на сегодня завершены в 434 домах, в них выполнено 670 видов работ (82%), сообщает пресс-служба Фонда капремонта Архангельской области.

При этом, согласно последнего отчета отдела контроля регионального Фонда капремонта, на 100% завершены все ремонтные мероприятия в 5 муниципальных образованиях области – это Верхне-Тоемский, Котласский, Ленский, Холмогорский и Шенкурский районы. Высокий процент готовности объектов в Архангельске (90% по МКД и видам работ), Коряжме (81/94%), Северодвинске (86/85%), Коношском районе (83/67%),  онежском районе (70/67%), Пинежском районе (80/80%), Приморском районе (81/91%), Устьянском районе (86/88%).

Всего в краткосрочном плане капремонта МКД, утвержденном Правительством Архангельской области на 2019 год, запланировано выполнение 815 видов работ в 547 жилых домах.

В текущем месяце приемки состоялись по 11 объектам – комиссии приняли работы  по 4 фасадам, 3 крышам, 2 фундаментам, 3 внутридомовым инженерным системам. Всего же с начала осени акты подписаны по:

  • 32 системам теплоснабжения,
  • 13 внутридомовым инженерным системам горячего водоснабжения (из них 11 – тепловые узлы),
  • 11 фасадам,
  • 7 фундаментам,
  • 14 крышам,
  • 5 внутридомовым инженерным системам электроснабжения,
  • 9 внутридомовым системам водоотведения,
  • 2 системам холодного водоснабжения,
  • 1 печи.

По оставшимся в работе у подрядных организаций объектам со стороны отдела контроля Фонда капремонта составлен график контрольных мероприятий и плановых сроков проведения приемок. Об этом поставлены в известность руководители подрядных организаций и их инженерно-технические работники на местах. Как отметил заместитель директора Фонда Александр Менькин, Фонд будет требовать от подрядчиков неукоснительного соблюдения графика завершения работ.

 

22 ноябрь 10:27 | : Будни

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