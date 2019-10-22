Спасибо «Архангелу». Новодвинские прихожане помолились в Израиле

Прихожане Покровского и Свято-Духовского храмов Новодвинска совершили паломническую поездку на Святую землю. Северяне провели неделю в городах, где жил и проповедовал Христос.
«Мы побывали в Вифлееме, Иерусалиме, Магдале, Яффе, Назарете, Хевроне, а также посетили русскую духовную миссию в Гефсимании, — рассказала участница поездки Татьяна Мурашева. — Каждый христианин должен хоть раз в жизни побывать на Святой земле, увидеть места, где провели большую часть своей земной жизни Спаситель и Пресвятая Богородица».
По словам Татьяны, больше всего ее впечатлил храм Рождества в Вифлееме. Он построен над местом, где Христос младенцем лежал в яслях. «Мы смогли помолиться там за утренним и вечерним богослужениями, которые оставили самые трогательные впечатления», — отметила Татьяна Мурашева.
Поездку на Святую землю организовала для северян епархиальная паломническая служба «Архангел». В путешествии группу сопровождал священник Владимир Смирнов.
(по материалам Архангельской епархии)