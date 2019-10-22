Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Спасибо «Архангелу». Новодвинские прихожане помолились в Израиле

Прихожане Покровского и Свято-Духовского храмов Новодвинска совершили паломническую поездку на Святую землю. Северяне провели неделю в городах, где жил и проповедовал Христос.

«Мы побывали в Вифлееме, Иерусалиме, Магдале, Яффе, Назарете, Хевроне, а также посетили русскую духовную миссию в Гефсимании, — рассказала участница поездки Татьяна Мурашева. — Каждый христианин должен хоть раз в жизни побывать на Святой земле, увидеть места, где провели большую часть своей земной жизни Спаситель и Пресвятая Богородица».

По словам Татьяны, больше всего ее впечатлил храм Рождества в Вифлееме. Он построен над местом, где Христос младенцем лежал в яслях. «Мы смогли помолиться там за утренним и вечерним богослужениями, которые оставили самые трогательные впечатления», — отметила Татьяна Мурашева.

Поездку на Святую землю организовала для северян епархиальная паломническая служба «Архангел». В путешествии группу сопровождал священник Владимир Смирнов.

(по материалам Архангельской епархии)

19 ноябрь 10:46 | : Будни / Верую

Главные новости


Юрий Шевелев: «Насильно полюбить государство не получится». Телефонный разговор на тему общественного договора
Почему я не хочу в поезд, идущий в СССР. Взгляд инвалида
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2019 (162)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20