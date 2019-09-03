Архангельский священник – «активистам» на Шиесе: «Наш регион похож на неизлечимо больного, у которого виноваты все вокруг..»

«В моем понимании, Шиес, - это раковая опухоль. В силу своего служения я очень часто встречал людей, практически неизлечимо больных, они приходили через болезнь к Богу, начинали задумываться о том, зачем они живут, что будет дальше». Такое заявление на своей страничке в социальной сети «В контакте» сделал глава молодежного отдела Архангельской митрополии иерей Андрей Слиняков.
«Болезнь для них открыла новый мир, о котором они ранее не задумывались, ведь если гром не грянет - мужик не перекрестится. И, казалось бы, нам с вами тоже стоило бы задуматься о том, как мы обращается с мусором, что будет дальше с нашим регионом, если ничего не менять…
Но нет, наш регион похож на другой тип неизлечимо больного пациента, у которого виноваты все вокруг. Власти, что дают маленькую зарплату и не следят за экологией, врачи, которые не умеют нормально лечить, Бог, который так несправедливо это допустил, родители, что неправильно воспитали, друзья, которые не в силах больше терпеть брюжжание отварачиваются от человека. И в этой погоне за виноватыми человек чахнет и как снежный ком на нем все больше вешается уныние, депрессия, от которых усиливается болезнь и так дальше…», - отметил священник.
«Я не говорю, что у руля власти сидят люди с белыми ручками, которым не дает воплотить в жизнь свои идеальные проекты наше с вами ханженство, но я говорю, что помимо отстаивания гражданской позиции есть целый пласт дел, которые бы нам с вами хорошо совершить. С уборки дома, участка, разделение мусора, уборки за собой в общественных местах. Давайте сами творить чудеса, а не ждать, пока их за нас совершит кто-то..», - подчеркнул представитель Епархии.
Напомним, в мае этого года, с миссионерской поездкой на Шиес ездил глава профильного отдела Архангельской епархии протоиерей Евгений Соколов. Встреча архангельского миссионера с протестующими совпала с активностью в районе другого миссионера – пастора-харизмата Валентина Миронюк, главы воркутинской секты «Силоам», уроженца Украины и одного из участников проекта «Пробуждение народов» на территории России канадского проповедника Билла Панкарта.
На фото: священник Андрей Слиняков