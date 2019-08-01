Живем, братцы! Архангельскую область ожидает аномально теплый октябрь

Эту ободряющую новость сообщили синоптики Гидрометцентра… средний температурный показатель в Поморье обещает быть на 6-8 градусов выше обычной нормы для этого месяца.
Наблюдатели считают, что это нам компенсация за пережитое… более паршивого лета не помнят даже взрослые жители региона.
Кроме Архангельской области в октябре будут греться Ненецком округе, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
А вот жителям и гостям Новосибирской, Томской, Кемеровской, Читинской и Амурской областей, юга Красноярского края, Хакасии, Тувы, Предбайкалье и Забайкалье придется померзнуть и помокнуть.
Впрочем, и в Архангельской области вместе с теплом ожидаются обильные осадки. Что намекает на продолжение грибного сезона.