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Живем, братцы! Архангельскую область ожидает аномально теплый октябрь

Эту ободряющую новость сообщили синоптики Гидрометцентра… средний температурный показатель в Поморье обещает быть на 6-8 градусов выше обычной нормы для этого месяца.

Наблюдатели считают, что это нам компенсация за пережитое… более паршивого лета не помнят даже взрослые жители региона.

Кроме Архангельской области в октябре будут греться Ненецком округе, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

А вот жителям и гостям Новосибирской, Томской, Кемеровской, Читинской и Амурской областей, юга Красноярского края, Хакасии, Тувы, Предбайкалье и Забайкалье придется померзнуть и помокнуть.

Впрочем, и в Архангельской области вместе с теплом ожидаются обильные осадки. Что намекает на продолжение грибного сезона.

26 сентябрь 14:30 | : Будни

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