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Михаило-Архангельский кафедральный собор: А дело близится к финалу...

Строительные работы на первом этаже Михаило-Архангельского кафедрального собора в столице Поморья завершатся в апреле 2020 года. Об этом сообщил главный архитектор храма Дмитрий Яскорский на рабочем совещании при губернаторе Архангельской области 24 сентября.

Возглавили встречу митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий и глава региона Игорь Орлов.

«Сейчас завершается разработка проектов интерьеров притвора первого этажа с парадными открытыми лестницами, зала собраний, трапезной и крестильного храма, — рассказал Дмитрий Яскорский. — С января 2020 года начнется отделка этих помещений. Затем будут проектироваться интерьеры помещений правящего архиерея и остальных кабинетов на первом этаже».

По словам Дмитрия Яскорского, в 2020 году начнется разработка интерьеров верхнего храма и кабинетов третьего этажа, затем будут заказаны отделочные элементы и главный иконостас. «Для выполнения отделочных работ станут использовать эвакуационные лестницы, ведущие с улицы в верхний храм», — отметил архитектор.

Напомним, подготовка к строительству Михаило-Архангельского кафедрального собора началась в 2005 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II. 21 ноября 2008 года епископ Архангельский и Холмогорский Тихон освятил закладной камень в основание строительства собора. С февраля 2011 года началось активное возведение стен. Тогда же по благословению митрополита Даниила в проект внесли корректировки. Согласно окончательному варианту новый храм должен вмещать до трех тысяч человек.

Строительство Михаило-Архангельского кафедрального собора идет всем миром — на пожертвования предприятий, организаций и жителей региона.

(по материалам Архангельской епархии)

25 сентябрь 11:22 | : Будни / Верую

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