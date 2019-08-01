Северодвинск подводный

Глава Северодвинска Игорь Скубенко провел совещание, на котором обсудили проект установки рубки от АПЛ в Приморском парке.
Участие в обсуждении приняли командир Беломорской ВМБ контр-адмирал Константин Кабанцов, его заместитель по военно-политической работе капитан 1 ранга Станислав Руссиян, заместитель главы Северодвинска по социальным вопросам Ирина Сахарова, председатель горсовета Михаил Старожилов и депутаты Роман Варфоломеев, Константин Рындин и Александр Гришин, а также заместитель генерального директора АО «ЦС «Звёздочка» Михаил Голышев.
Напомним, что благоустройство территории Приморского парка (напротив дома № 5 на бульваре Строителей) будет выполняться по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году, а рубку АПЛ планируют установить в дополнение к нему.
Константин Кабанцов заявил о готовности Министерства обороны РФ передать городу рубку атомной подводной лодки проекта 661, получившей народное название «Золотая рыбка».
Главный архитектор АО «По «Севмаш» Илья Покровский познакомил собравшихся с разработанными эскизами и сообщил, что как только будут готовы результаты геологических изысканий, можно будет приступать к проектированию.
- Я не исключаю, что в перспективе на территории может появиться и другая военная техника, - отметил Игорь Скубенко.
Он подчеркнул, что в ближайшей перспективе нужно будет решить вопрос с финансированием проведения геологических изысканий, а после выполнения проектно-сметной документации - с финансированием самих работ по сооружению знакового для города корабелов и военных моряков монумента.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)