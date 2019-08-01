"Прощай, отец Тихон"

Отцу Тихону я многим обязан, особенно за его помощь в храме. Мы познакомились в 2010 году, я был алтарником в Успенской церкви, у меня уже была назначена хиротония, и следовало найти, кто бы мог теперь пономарить. Когда настоятель отец Константин Стрекачев обратился к прихожанину Тихону Ивановичу с вопросом, сможет ли он какое-то время понести алтарное послушание, выяснилось, что Тихон Иванович уже давно знаком с этим делом, 15 лет он помогал в алтаре, когда жил в Риге. Так, с первых дней моего священнослужения рядом был Тихон Иванович.
А потом и он принял священный сан. Позднее я узнал от него, что духовник благословлял ему не просить о рукоположении самому, но если его будут просить, то не отказываться.
За эти почти десять лет я не помню, чтобы отец Тихон отказался мне в чем-то помочь: в ремонтных работах по храму, в поездках со мной на отпевания и молебны, проведении огласительных бесед, обучении алтарников и, конечно, на богослужениях — приходить в храм первым и уходить последним. Никогда я не слышал от него, что он не может помочь из-за большой занятости или проблем со здоровьем, а как легко он мог бы сослаться на нездоровье свое или своих домочадцев. Вот и в среду 18 сентября отец Тихон выбрал вместо больницы храм.
Мне было легко с отцом Тихоном: легко служить, легко общаться. А легко бывает, когда кто-то берет часть тягот на себя. Носите тяготы друг друга...(Гал. 6:2) Когда совершалась пасхальная служба (да и не только она), отец диакон не давал себе расслабиться, служить вполсилы, но держал себя в напряжении, чтобы для других всенощное стояние не было столь напряженным, не было сплошной борьбой со сном и усталостью.
И в огласительных беседах отец Тихон искал, как сделать свои слова доступными и действенными, чтобы вхождение в Церковь уже на этой первой встрече было для людей серьезным и радостным открытием.
С легким сердцем отпускал я своего сына алтарничать под присмотром отца Тихона, я знал, что у него не отобьют охоту ходить в алтарь.
За три дня до его смерти мы созванивались, отец Тихон поделился воспоминанием, как давно, когда он работал сварщиком, его коллеги постоянно просили у него какие-то детали, изоленту, еще что-то, что покупалось за свой счет. В какой-то момент просители стали тяготить его.
— Я пожаловался своему духовнику, и он дал мне совет, которым я пользуюсь всю жизнь: «А ты давай им как милостыню», — рассказал Тихон Иванович.
То есть относиться к этой просьбе не по привычной житейской логике «ты мне — я тебе», а как к милостыне, чтобы левая рука не ведала, что творит правая. Вот и последние его шаги были не к больнице, а к храму — не по житейской логике, а по вере.
Священник Даниил Горячев