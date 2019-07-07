Православие и алкоголь

Русская Православная Церковь поддерживает введение запрета на продажу алкоголя крепостью выше 16,5 градусов лицам моложе 21 года. Об этом заявил председатель Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Мы поддерживаем инициативу Минздрава по поводу увеличения возраста продажи алкогольных напитков крепостью выше 16,5 градусов. Я внимательно следил за дискуссией, которая развернулась, я видел аргументы, в том числе и людей, к которым отношусь с безусловным уважением и понимаю, что мы должны учитывать все точки зрения. Видимо, так и будет сделано при принятии окончательного решения, — сказал представитель Церкви на пресс-конференции в ТАСС. — Алкоголь — это оружие, которое человек направляет против самого себя, и чем старше человек, тем ему бывает проще с этим оружием обращаться, хотя это, безусловно, не закономерность».
Тему продолжил руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин. Он отметил, что в 2019 году наметилась отрицательная тенденция: по данным соцопросов, по сравнению с предыдущим годом сократилось число людей, которые не употребляют алкогольные напитки.
Общественный деятель призвал подумать над новыми мерами в сфере снижения употребления алкоголя и привел в пример шведскую практику ограничения спонтанных покупок спиртного: в частности, там в продаже нет холодного пива. «Подобные меры, так же, как и повышение возраста продажи крепкого алкоголя — это не какие-то ограничения или запреты, а вопрос защиты и безопасности населения», — сказал Валерий Доронкин.
По словам Валерия Доронкина, за последние 20 лет значительно возросло число церковных проектов помощи алкоголезависимым. В 2009 году было порядка 20 инициатив церковных, которые действовали в этой области, теперь их более 600. Это и общества трезвости, и реабилитационные центры, и другие проекты.
В современной России День трезвости отмечается ежегодно с 2014 года. Впервые праздник был установлен Святейшим Правительствующим Синодом в 1913 году, а в 1914 году было принято решение проводить его ежегодно. В России в этот день закрывались винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В советское время традиция отмечать День трезвости была прервана, но в 2014 году Священный Синод Русской Православной Церкви восстановил традицию празднования.
(по материалам Архангельской епархии)