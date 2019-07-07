"К Пасхе и начнем". Новый архангельский митрополит посетил строящийся кафедральный собор

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий, губернатор области Игорь Орлов и градоначальник Игорь Годзиш 12 сентября посетили строящийся в столице Поморья Михаило-Архангельский кафедральный собор.
На встрече также присутствовали первый заместитель губернатора Алексей Алсуфьев, председатель совета директоров АО «Архгражданреконструкция» Сергей Киткин и исполнительный директор фонда «Михаило-Архангельский кафедральный собор» Эдуард Белов.
Главный архитектор здания Дмитрий Яскорский рассказал об идущих работах. Руководители побывали в верхнем и нижнем храмах собора, осмотрели церковную территорию.
Глава города Игорь Годзиш отметил, что большую часть прилегающей к храму территории благоустроят уже к концу 2019 года: «Будет установлено ограждение, появится тротуарная плитка, освещение прилегающей территории, подсветка фасада. В следующем году большой объем работ предстоит по благоустройству территории, находящейся около храма – площади Профсоюзов, парковой зоны со стороны морского речного вокзала и территории у дивизиона пограничных сторожевых катеров».
Митрополит Корнилий отметил, что жители города просят начать богослужения в главной церкви Поморья как можно раньше: «Думаю, что в скором времени, может быть, ко дню Святой Пасхи, мы уже сможем совершать богослужения на первом этаже, в нижнем приделе, и я думаю, что сюда придут многие люди, которые захотят здесь пребывать в молитве к Господу Богу».
Напомним, подготовка к строительству Михаило-Архангельского кафедрального собора началась в 2005 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II. 21 ноября 2008 года епископ Архангельский и Холмогорский Тихон освятил закладной камень в основание строительства собора. С февраля 2011 года началось активное возведение стен. Тогда же по благословению митрополита Даниила в проект внесли корректировки. Согласно окончательному варианту новый храм должен вмещать до трех тысяч человек.
Строительство Михаило-Архангельского кафедрального собора идет всем миром — на пожертвования предприятий, организаций и жителей региона.
(по материалам Архангельской епархии)