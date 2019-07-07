Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"К Пасхе и начнем". Новый архангельский митрополит посетил строящийся кафедральный собор

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий, губернатор области Игорь Орлов и градоначальник Игорь Годзиш 12 сентября посетили строящийся в столице Поморья Михаило-Архангельский кафедральный собор.

На встрече также присутствовали первый заместитель губернатора Алексей Алсуфьев, председатель совета директоров АО «Архгражданреконструкция» Сергей Киткин и исполнительный директор фонда «Михаило-Архангельский кафедральный собор» Эдуард Белов.

Главный архитектор здания Дмитрий Яскорский рассказал об идущих работах. Руководители побывали в верхнем и нижнем храмах собора, осмотрели церковную территорию.

Глава города Игорь Годзиш отметил, что большую часть прилегающей к храму территории благоустроят уже к концу 2019 года: «Будет установлено ограждение, появится тротуарная плитка, освещение прилегающей территории, подсветка фасада. В следующем году большой объем работ предстоит по благоустройству территории, находящейся около храма – площади Профсоюзов, парковой зоны со стороны морского речного вокзала и территории у дивизиона пограничных сторожевых катеров».

Митрополит Корнилий отметил, что жители города просят начать богослужения в главной церкви Поморья как можно раньше: «Думаю, что в скором времени, может быть, ко дню Святой Пасхи, мы уже сможем совершать богослужения на первом этаже, в нижнем приделе, и я думаю, что сюда придут многие люди, которые захотят здесь пребывать в молитве к Господу Богу».

Напомним, подготовка к строительству Михаило-Архангельского кафедрального собора началась в 2005 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II. 21 ноября 2008 года епископ Архангельский и Холмогорский Тихон освятил закладной камень в основание строительства собора. С февраля 2011 года началось активное возведение стен. Тогда же по благословению митрополита Даниила в проект внесли корректировки. Согласно окончательному варианту новый храм должен вмещать до трех тысяч человек.

Строительство Михаило-Архангельского кафедрального собора идет всем миром — на пожертвования предприятий, организаций и жителей региона.

(по материалам Архангельской епархии)

13 сентябрь 09:14 | : Будни / Верую

Главные новости


Уикенд в "Малых Карелах": Испытание для инвалидов. Но вкусно
Люди пишут… Открытое письмо жителей Вельского р-на в областную прокуратуру и Счетную палату Архангельской области
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2019 (119)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20