Грибы Онежского Поморья - сюрпризы для микологов

Более 200 образцов грибов и грибообразных организмов в конце лета собрано в «Онежском Поморье» сотрудниками кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, а также ведущим научным сотрудником Южного научного центра РАН. Ранее специальных микологических исследований на заповедной территории не проводилось.
Поскольку жизнь многих грибов тесно связана с древесными растениями, результаты исследования позволят получить новые данные о ценных старовозрастных лесах Онежского полуострова.
Сбор образцов осуществляли маршрутным методом, для каждой новой находки фиксировали географические координаты. Специалисты также гербаризировали образцы, требующие для точной идентификации видовой принадлежности дополнительные исследования в лаборатории.
По предварительным данным четыре вида, обнаруженных на Онежском полуострове, являются редкими для Европы, два вида входят в Красную книгу Ленинградской области.
Три идентифицированных вида трутовых грибов входят в список видов-индикаторов старовозрастных хвойных лесов с минимальной антропогенной нагрузкой.
Кроме того, в этих лесах отмечен объект Красной книги РФ лишайник — Лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.).