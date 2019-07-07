Из Архангельска в Сыктывкар? Что может быть проще...

Полёты в Республику Коми из Архангельской области возобновляются с 23 сентября.
Рейсы по субсидированным направлениям из Архангельска и Котласа в Сыктывкар будут выполняться авиакомпанией «Комиавиатранс» самолётами Л-410 по понедельникам и пятницам. Дополнительные рейсы предусмотрены по средам 25 сентября и 2 октября.
Расписание рейсов Архангельск- Котлас - Сыктывкар
|
Рейс
|
Маршрут
|
Вылет
|
Прилет
|
ИГ47
|
Архангельск-Сыктывкар
|
16:45
|
20:10
|
ИГ48
|
Сыктывкар-Архангельск
|
12:40
|
15:55
|
ИГ48
|
Котлас – Сыктывкар
|
19:10
|
20:10
|
ИГ47
|
Сыктывкар -Котлас
|
12:40
|
13:30
* Время вылета и прилета в каждом городе указано местное. Расписание рекламное, возможны изменения.
Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании «Комиавиатранс» https://www.komiaviatrans.ru/
Часы работы кассы аэропорта «Архангельск», пассажирский павильон, 1 этаж: 06:00 - 03:00
Технические перерывы: 13:00 - 14:00, 22:00 - 00:00
Телефон: +7(8182) 63-13-20 kassa1@arhaero.ru