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Из Архангельска в Сыктывкар? Что может быть проще...

Полёты в Республику Коми из Архангельской области возобновляются с 23 сентября.

Рейсы по субсидированным направлениям из Архангельска и Котласа в Сыктывкар будут выполняться авиакомпанией «Комиавиатранс» самолётами Л-410 по понедельникам и пятницам. Дополнительные рейсы предусмотрены по средам 25 сентября и 2 октября.

 

Расписание рейсов Архангельск- Котлас - Сыктывкар

 

Рейс

Маршрут

Вылет

Прилет

ИГ47

Архангельск-Сыктывкар

16:45

20:10

ИГ48

Сыктывкар-Архангельск

12:40

15:55

ИГ48

Котлас – Сыктывкар

19:10

20:10

ИГ47

Сыктывкар -Котлас

12:40

13:30

* Время вылета и прилета в каждом городе указано местное. Расписание рекламное, возможны изменения.  

 

Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании «Комиавиатранс»  https://www.komiaviatrans.ru/

Часы работы кассы аэропорта «Архангельск», пассажирский павильон, 1 этаж: 06:00 - 03:00

Технические перерывы: 13:00 - 14:00, 22:00 - 00:00

Телефон: +7(8182) 63-13-20  kassa1@arhaero.ru

09 сентябрь 12:45 | : Будни

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