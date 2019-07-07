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Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий: Начало...

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 8 сентября совершил Божественную литургию в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья.

Владыке сослужили настоятель собора протоиерей Владимир Кузив, благочинный приходов Архангельска игумен Феодосий (Нестеров) и другие священнослужители.

Пел Архиерейский хор под управлением Екатерины Харитоновой. Проповедь по запричастном стихе произнес настоятель Свято-Троицкого храма Архангельска протоиерей Алексий Денисов.

Среди молящихся за богослужением был градоначальник столицы Поморья Игорь Годзиш. Приветствуя митрополита Корнилия, Игорь Викторович отметил, что город Архангельск рад принять нового архипастыря: «Все, кто сегодня в этом храме, и все верующие, которые не смогли присутствовать здесь, они все с Вами, они все готовы служить нашей святой Церкви, помогать во всем. И ваш покорный слуга, и другие представители городской и областной власти с вами, мы готовы двигать то, что начато. И все новые идеи, новые наставления, благословения, которые от вас услышим, готовы продвигать».

Владыка Корнилий поблагодарил Игоря Годзиша и всех архангелогородцев за теплый прием.

«Считаю своим долгом продолжить созидательные труды моих предшественников — Преосвященных владык Исидора, Пантелеимона, приснопамятного епископа Тихона и митрополита Даниила. Устроение церковной жизни, в которое они вложили свои сердца и таланты, будет и моей целью на Архангельской кафедре», — сказал владыка, приветствуя северян.

(по материалам Архангельской епархии)

09 сентябрь 09:28 | : Будни / Верую

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