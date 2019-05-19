Виктор Павленко: Нет задач невыполнимых – есть десантные войска!

Сенатор Виктор Павленко оказал содействие в организации празднования 35-летия общественной организации «Долг», объединяющей ветеранов боевых действий в «горячих точках».
«Долг» отметит круглую дату 19 октября. К этому времени на мемориале «Площадь Памяти» на Кузнечевском (Вологодском) кладбище планируется открыть памятный знак в честь одной из первых в Советском Союзе организаций ветеранов-«афганцев». Средства на установку памятника получены при содействии члена Совета Федерации от Архангельской области, лейтенанта запаса Воздушно-десантных войск Виктора Павленко. Об этом было объявлено сегодня, на традиционном митинге на Афгано-чеченском мемориале, посвященном Дню ВДВ.
Как рассказал Виктору Павленко руководитель организации «Долг» Александр Лелетко камень-постамент для памятного знака уже установлен. Сейчас идет изготовление скульптурной композиции. Это будет образ скорбящей матери со свечой, а над ней в небо будут подниматься журавли.
- Сегодня в Архангельске трудами организации «Долг» создан настоящий мемориальный комплекс в память обо всех участниках локальных конфликтов. Поэтому я поддержал инициативу об установке на мемориале еще одного памятного знака. Символично, что он будет посвящен матерям не вернувшихся с войны солдат. Они отдали самое стране дорогое - своих сыновей. Низкий им поклон, - отметил сенатор Виктор Павленко.
По многолетней традиции Виктор Николаевич ежегодно 2 августа приходит сюда, на площадь Памяти. Возглавляя Архангельский обком ВЛКСМ, он способствовал тому, чтобы в 1991 году в столице Поморья был создан первый в стране мемориал, на котором были захоронены воины-интернационалисты, погибшие в Афганистане. Будучи 1-м заместителем губернатора Анатолия Ефремова Виктор Павленко оказал поддержку в увековечивании на мемориале памяти погибших в боевых действиях на Северном Кавказе и других «горячих точках» - На плитах выгравированы имена и фамилии 156 героев-северян, с честью исполнивших свой воинский долг. Как мэр Архангельска Виктор Павленко утвердил специальную городскую программу по поддержке семей погибших военнослужащих. Большая поддержка была оказана организации «Долг» - был реализован проект «Книга Памяти» - издание ее первого тома «Мы помним Вас ребята из Афгана...» о воинах северянах, погибших при выполнении интернационального долга, выделено место для строительства часовни святого Ильи Пророка – небесного покровителя всех десантников. И конечно, все горожане, служившие в «Войсках Дяди Васи» помнят, КАК отмечался День ВДВ в Архангельске еще несколько лет назад. Гостями столицы Поморья неоднократно был знаменитый ансамбль «Голубые береты», ансамбль Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища «Крылатая пехота».
- У ВДВ славная история, замечательные традиции. Нашим «продуваемым всеми ветрами войскам» поручают то, что могут сделать только десантники. Недаром наш девиз «Никто кроме нас!» Так было, так есть, и так будет всегда! Десантников отличают верность воинскому долгу, отличная выучка, самоотверженность и настоящая крепкая дружба. В эти дни голубому берету, который мы все по праву носим, исполняется 50 лет. Мы все гордимся, что служили в военно-десантных войсках! Я желаю всем воинам-десантникам крепкого здоровья, добра, благополучия и мирного неба над нашей Россией. Нет задач невыполнимых – есть десантные войска! – сказал, поздравляя сослуживцев с днем ВДВ, Виктор Павленко.