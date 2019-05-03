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"Пития спиртного не держите": обеты трезвости

Прихожане архангельского Александро-Невского храма и северодвинской Никольской церкви побывали в Антониево-Сийском монастыре. Там прошел молебен на изъявление обета трезвости.

Богослужение совершил исполняющий обязанности наместника обители игумен Феодосий (Нестеров). Обещание не пить дали 13 человек.

«Это не клятва, а просьба о помощи, — пояснил отец Феодосий. — Обеты мы даем при Крещении, на каждой исповеди. Мы изъявляем наше намерение бороться со страстями, обращаемся к Господу за помощью. И даже если произошел "срыв", это не конец. Ситуацию надо осознать, разобрать и обязательно проговорить со священником или с консультантами; в нашей традиции это называется откровением помыслов, — и продолжить трезвенную работу под руководством специалистов».

Напомним, Антониево-Сийский монастырь расположен в 160 километрах от Архангельска на полуострове Большого Михайлова озера. Монастырь был основан преподобным Антонием в 1520 году. Уже при жизни святого обитель стала влиятельным церковно-административным центром Русского Севера, хорошо известным в Москве.

В своем духовном завещании святой Антоний наставлял братию монастыря не держать алкоголь в обители и строго препятствовать провозу сюда зелья: «А между собою имейте любовь и покорение о Христе друг другу, чем покроете многие грехи свои. В общежитии живите равно и духовно, и телесно, в пище и в одежде — по заповеди святых отец... Питья хмельного не держите в монастыре, не принимайте его и от христолюбцев», — писал святой.

Современная история монастыря началась в 1992 году с момента возвращения его Церкви. Ансамбль обители — Троицкий собор, Благовещенская церковь с трапезной и Сретенская церковь — объекты культурного наследия народов России.

В 2020 году монастырь отметит свое 500-летие.

Использован текст Марии Засецкой.

15 июнь 09:10 | : Будни / Верую

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