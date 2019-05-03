Кто хочет жить в Северодвинске?

Глава города Игорь Скубенко и руководители северодвинских учреждений здравоохранения обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.
Беседа состоялась в рамках церемонии награждения лучших работников отрасли в преддверии Дня медицинского работника. В ней приняли участие главные врачи: станции скорой медицинской помощи Елена Павлова, родильного дома Елена Арасланова, горбольницы № 1 Римма Карташова, городской клинической больницы № 2 СМП Александр Иевлев, ЦМСЧ № 58 Виктор Голубцов, детской городской клинической больницы Ольга Киселёва, специализированного дома ребёнка Лариса Михайлова, городской поликлиники «Ягры» Елена Цыка и психоневрологического диспансера Вадим Шевцов.
- Есть ли изменения в кадровом вопросе? Едут ли к вам молодые специалисты? - поинтересовался глава города.
По словам Александра Иевлева, благодаря успешной реализации программы по привлечению молодых специалистов, сегодня во второй горбольнице работает 40 врачей моложе 30 лет.
- Мы оплачиваем съёмное жильё, стимулируем приобретение собственного, но социальная ипотека их не очень привлекает. И есть проблема с самореализацией вне рабочего времени: иногородние молодые специалисты никого не знают, им трудно найти приятелей вне профессиональной сферы, - поделился Александр Иевлев.
Игорь Скубенко порекомендовал наладить контакты с советами молодых специалистов градообразующих предприятий, с Молодёжным центром.
Виктор Голубцов отметил, что им удаётся решать квартирный вопрос иногородних специалистов при поддержке ОСК: медики, как и работники предприятий, имеют возможность льготной ипотеки при относительной невысокой стоимости квадратного метра.
Руководители учреждений здравоохранения отметили, что успешная деятельность по наращиванию кадрового потенциала, систематическое улучшение материально-технической базы и применение современных технологий, а также работа в единой команде, независимо от подчинённости, положительно сказываются и на результатах. Так, Виктор Голубцов и Римма Карташова, чьи учреждения оказывают специализированную сосудистую помощь, дружно отметили оперативность и высокую квалификацию сотрудников станции скорой помощи.
- В Северодвинске фельдшеры оказывают тромболитическую помощь уже на этапе транспортировки, что значительно повышает шансы пациентов на выживание и возвращение к нормальной жизни, - подчеркнули главные врачи.
Елена Павлова прокомментировала, что все фельдшеры обучены современным методикам.
- Мы по-прежнему занимаем лидирующие позиции в Архангельской области по качеству оказания медицинской помощи населению. В ближайшее время на станцию поступят ещё три новые машины, и мы будет полностью укомплектованы современным транспортом, - пояснила она.
Елена Павлова пожаловалась главе города на неудовлетворительное состояние многих внутридворовых проездов, а также на массовую установку шлагбаумов во дворах, что затрудняет своевременное прибытие скорой помощи к пациентам.
- Одним днём проблему качества проездов внутри дворов не решить, но мы уже приступили к их обновлению. А относительно установки шлагбаумов - я дам поручение комитету ЖКХ проработать этот вопрос с управляющими компаниями и собственниками, - сказал Игорь Скубенко.
Римма Карташова поблагодарила главу города за поддержку в продвижении проекта по обновлению фасада старейшей городской больницы. Сейчас идёт разработка и защита ПСД, и когда будет известна точная стоимость ремонта, вновь понадобятся авторитет и помощь главы города для выделения в полном объёме средств из областного бюджета. Главный врач горбольницы № 1 особо отметила действенную помощь со стороны городской власти людям со сложными заболеваниями, которые по разным причинам не входят в бесплатный перечень Минздрава.
- Только в Северодвинске есть муниципальная программа социальной поддержки населения, через которую город оплачивает людям дорогостоящее лечение, а также содержит социальные сестринские койки, - поделилась Римма Карташова.
Игорь Скубенко отметил, что эта программа будет действовать и в дальнейшем.
- Я дал задание её доработать, акцент будет сделан на адресность и оперативность, - сказал он.
Елена Цыка озабочена состоянием пляжной зоны острова Ягры, особенно после жарких выходных дней - не хватает конте йнеров и туалетов.
Эта проблема тоже решается. 20 июня заработает модульный туалет на набережной имени Зрячева, вдоль прогулочной зоны будут установлены дополнительные контейнеры.
Участники встречи обсудили другие вопросы. По общему мнению, город активно развивается, строится, в Северодвинске сложилась удивительно благоприятная социальная среда.
- Я считаю, нам повезло жить в этом городе! - высказал общее мнение коллег Виктор Голубцов.
По итогам встречи глава города дал ряд поручений руководителям соответствующих подразделений.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)