Игорь Скубенко: "Величие России не только в размерах"

- Сегодня мы отмечаем главную государственную дату нашей страны - День России!Это праздник каждого жителя нашего большого, многонационального государства. День России – это символ национального единения и нашей общей ответственности за настоящее и будущее страны.
Мы гордимся многовековой историей России и славными традициями. И главная из них – взаимное уважение представителей всех наций и конфессий, населяющих нашу огромную страну.
Величие России не только в размерах территории, которая занимает одну девятую часть земной суши, но, главное – в людях. Сильных духом и крепких физически. Недаром в последние годы этот праздник проходит под девизом «Сильный город – сильная Россия!».
Северодвинск – наша малая Родина, часть великой державы. Предприятия города известны своей продукцией – мощными кораблями для Военно-морского флота, высокотехнологичными гражданскими судами и установками. А люди – достижениями в самых разных областях – от науки и творчества – до спорта.
Всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и согласия в каждой семье!