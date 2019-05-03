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За День России северодвинцам придется заплатить неудобством на транспорте

Глава города Игорь Скубенко подписал постановление «О проведении мероприятия, посвящённого Дню России». Местом праздника станет площадь Победы, где с 11:00 до 14:00 будут работать интерактивные площадки и состоится концерт.

Согласно документу, 12 июня с 9:00 до 14:30 будет прекращено движение транспортных средств вдоль лицевого фасада Дома Корабела (проспект Ленина, 14), а также по участку проспекта Ленина от улицы Советской до улицы Плюснина.

Постановлением рекомендовано штабу народных дружин принять участие в охране общественного порядка совместно с сотрудниками ОМВД России по городу Северодвинску.

Управлению экономики предписано обратить внимание руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговую деятельность, на необходимость исполнения постановления правительства Архангельской области от 5 июня 2012 года № 222-пп «Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории Архангельской области».

Документ также обязывает комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации Северодвинска организовать на площади Победы уборку территории и установить на ней контейнеры под ТБО, а также биотуалет в сквере Ветеранов.

 (по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

 

11 июнь 08:05 | : Будни

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