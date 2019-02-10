Великий пост - это вам не диета. Меню на каждый день и рецепты

В этом году светлое Воскресение Христово православные будут праздновать 28 апреля. Празднику предшествует Великий пост, Великий пост — самый строгий и продолжительный из всех четырех многодневных постов, установленных Православной церковью.
Основная цель поста – отнюдь не похудание и не истязание своего организма строгой диетой, как считает некоторые, но добиться внутренних качественных изменений, а также стремление христианина последовать подвигу Иисуса Христа, который 40 дней постился в пустыне.
Все эти дни воцерковленным (и сочувствующим) придется отказаться от мяса, яиц, молока, творога и прочих продуктов животного происхождения. При этом ограничиваются приемы пищи как по частоте, так и по количеству. Тот самый случай, когда из-за стола рекомендуется вставать с легким чувством голода.
Но не надо этого бояться и считать дни поста выкинутыми из жизни. Постное меню в его классическом варианте достаточно многообразно – в течение Великого поста можно готовить различные каши, постные пловы, макаронные изделия, супы, котлеты, салаты и так далее.
Каши — кукурузная, гречневая, рисовая, овсяная, просяная, ячневая, гороховая, фасолевая, перловая и другие, можно готовить на воде. Например, рисовую кашу можно разнообразить, добавляя тыкву, грибы, изюм, сухофрукты или варенье.
Овощи можно и нужно есть любые – к вашим услугам капуста всех видов, морковь, свекла, редис, картофель, помидоры, огурцы, лук, зеленая фасоль и другие, которые существуют в природе.
Важно в этот период есть много болгарского перца и свежей зелени, так как они богаты множеством витаминов и минералов, необходимых для поддержания здоровья.
Фрукты тоже можно есть любые, доступные в этот сезон — яблоки, груши, бананы, апельсины и так далее. Можно употреблять варенья, сухофрукты, соленья, мед, орехи и специи.
Сегодня начинается третья неделя Великого поста. Представляем вашему вниманию ежедневное меню, которое можно использовать все недели, кроме первой и последней (о них отдельный разговор).
В понедельник на завтрак можно сварить гречневую кашу на воде, на обед сварить суп с капустой, котлеты из картофеля, съесть любой фрукт. На ужин стоит выпить лишь чай без сахара или воду.
Во вторник утром приготовьте овсяную кашу, салат из свежих овощей. В обед побалуйте близких вермишелевым супом, а на второе — перловой кашей, заправленной грибами. На ужин от пищи рекомендовано воздержаться.
В среду первый прием пищи может состоять из рисовой каши, обед — из солянки с грибами и салатом из капусты с морковью, а ужин следует пропустить.
В четверг начните день с кукурузной каши, добавив в нее сухофрукты. На обед сварите щи из кислой капусты со ржаным хлебом, приготовьте овощной или фруктовый салат, а в качестве ужина сделайте картофельное пюре с добавлением домашних заготовок.
В пятницу хозяйки могут попробовать ячневую кашку, сварить гороховый или чечевичный суп, приготовить салат из фруктов с добавлением овощей. На ужин полакомьтесь гречкой с грибным соусом.
Субботний прием пищи можно начать с витаминного винегрета, затем на обед приготовить пшенную кашу с добавлением риса. Используйте для ее приготовления духовку и глиняную посуду, добавьте сушеную курагу, изюм или чернослив. На ужин сварите макароны и приправьте их домашними заготовками, например, лечо из томатов и перца.
В воскресенье сварите овсяные хлопья на воде, а после добавьте туда свежие фрукты, на обед — постный борщ с жареной картошкой, а на ужин — отварной рис с луком и морковью.
А в конце простенькие в исполнении рецепты, которые, тем не менее, разнообразят ваш постный стол.
Салат "Экзотик"
Нашинкованную капусту выкладываем в миску, слегка посыпаем солью и перетираем руками, чтобы капуста размякла и дала сок. Сок следует слить. Морковь натираем на крупной терке и добавляем в капусту. Мелко шинкуем луковицу, пару зубчиков чеснока и несколько веточек сельдерея. Нарезаем кубиками свежий огурец, яблоко или апельсин. Поливаем лимонным соком, солим, перчим и перемешиваем все компоненты. Этот необычный и пикантный салат зарядит вас энергией на весь день.
Картофель отварить и нарезать кубиками. Добавить шинкованную квашеную капусту (желательно подкрашенную соком свеклы)), баночку консервированной кукурузы, нарезанные зеленый лук, петрушку, кинзу, укроп, сельдерей, растительное масло, лимонный сок и все хорошенько перемешать.
Суп из фасоли с макаронами
Отварите красную фасоль, добавьте в кастрюлю немного макарон, мелко нарезанный лук, чеснок и пучок кинзы, специи и варите до готовности. Затем посолите, и суп готов.
Грибной суп
Поджарить в кастрюле мелко нашинкованный лук и чеснок и залить поджарку кипятком. Как только вода закипит нужно засыпать в кастрюлю горстку риса, а через 10 минут положить в кастрюлю грибы и немного поварить. Затем добавляем несколько соцветий цветной капусты или брокколи, тертую морковку и болгарский перец (желательно красный), рубленную кинзу, укроп и варить суп до готовности. Затем посолить и приступить к обеду.
Рыба, запеченная в фольге
В фольге можно запекать любую рыбу — речную, морскую, как кусочками, так и целиком (если она небольшого размера).
Рыбу, нарезав на кусочки или оставив целой, уложите на фольгу, поперчите и посолите. Зелень, желательно орегано или эстрагон, можно положить в брюшко рыбы, на ее тушку или кусочки. Затем сбрызнуть соком лимона, либо обложить ломтиками лимона, скрепить края фольги и запекать до готовности.
Картофель в рукаве
Картофель очистить и нарезать кубиками. Грибы (шампиньоны или вешенки) разрезать на 4 части. Крупно нарезать лук дольками. Морковь нарезать кружочками. Помидоры нарезать дольками. Добавить измельченный чеснок и специи. Уложить перемешанные овощи в рукав, связанный с одной стороны. Если день допускает, добавить растительное масло. Закрепить рукав с другой стороны. Уложить на противень, сделать несколько проколов сверху и отправить в разогретую до 200 градусов духовку. Запекать в духовке примерно час.
Ну, с Богом!
(подготовлено по материалам https://sputnik-georgia.ru и https://dailyhoro.ru/)