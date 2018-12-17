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Любовь до севера доведет. Как египтянин архангелогородцем стал

На Север Ахмеда Исмаила привели теплые чувства – в Египте он познакомился с русской девушкой, работавшей в далекой стране скульптором. Расписавшись по законам Арабской Республики, пара решила переехать жить в Россию. Здесь у них родилось трое детей: старший сын и две дочери. В 2010 году гражданин Египта получил разрешение на временное проживание в Архангельской области, а через два года, предоставив в миграционную службу необходимые документы, оформил вид на жительство.


Ахмед признается, что полюбил русскую природу, особенно снег, которого до приезда в Россию никогда не видел, и гостеприимных северян. Все эти годы гражданин Египта работал в столице Поморья поваром.


В соответствии с законодательством нашей страны Ахмед подал заявление о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке, твердо решив остаться в России. После подписания соответствующего Указа Президента Российской Федерации он принес Присягу гражданина Российской Федерации.


Сегодня в его руках оказался российский паспорт. С важным событием нового гражданина нашей страны поздравили начальник регионального УМВД Сергей Александрович Волчков и начальник Управления по вопросам миграции УМВД области Константин Эдуардович Колесников.


16 март 11:36 | : Будни

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